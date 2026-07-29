Impulsa SST campaña “Guardianes de la Salud Mental”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 29 de 2026.- Para fortalecer el cuidado emocional de la población, la Secretaría de Salud impulsa la campaña “Guardianes de la Salud Mental”, la cual se enfoca a reforzar la participación de la población para detectar y acompañar a quienes enfrentan situaciones de malestar emocional.

Lo anterior lo informó la Jefa del Departamento de Salud Mental y Prevención de Adicciones, Eliana Margarita Guevara Peña, al tiempo de señalar que por instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se trabaja en esta campaña para fomentar una cultura de solidaridad que permita identificar señales de alerta, brindar un primer acercamiento y favorecer la búsqueda oportuna de ayuda especializada.

“Esta campaña, parte del principio de que cualquier persona puede convertirse en un guardián de la salud mental al desarrollar habilidades básicas de empatía, escucha activa, respeto y apoyo hacia quienes atraviesan momentos difíciles, sin dejar de sustituir la atención profesional, y con ello contribuir a una sociedad más empática, informada y resiliente”, destacó Guevara Peña

Dijo que con estas acciones, el gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias integrales que promuevan el bienestar y la salud emocional de la población, ya que, en los últimos años los problemas de salud mental representan uno de los principales desafíos de salud pública y es indispensable reforzar las acciones de promoción, prevención y sensibilización en todos los ámbitos de la sociedad.

“Guardianes de la Salud Mental”, es una campaña que busca involucrar a familias, escuelas, centros de trabajo, instituciones públicas y comunidades para construir entornos más seguros, incluyentes y protectores.

Ser un “Guardián” implica escuchar sin juzgar, mostrar empatía, reconocer cuando una persona necesita apoyo, promover el autocuidado y conocer las rutas de atención disponibles. Estas acciones, pueden contribuir significativamente a prevenir el agravamiento de problemas emocionales y favorecer una atención temprana.

Por último Guevara Peña, hizo un llamado a la población para sumarse a esta iniciativa, recordando que hablar de salud mental con respeto, combatir el estigma y promover la búsqueda de ayuda profesional, son acciones que fortalecen el bienestar colectivo.