Garantiza Defensoría Pública atención jurídica gratuita y de calidad en todo el estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 29 de 2026.- Garantizar el acceso a una justicia pronta, gratuita y con sentido humanista ha sido una de las prioridades del Gobierno de Tamaulipas. Bajo esa premisa, el Instituto de Defensoría Pública del Estado fortaleció durante el primer semestre de 2026 la atención jurídica a los sectores más vulnerables, consolidando una estrategia que permitió ampliar la cobertura y acercar sus servicios a quienes más lo necesitan, informó la directora general del organismo, Roxana Guerrero Galván.

“Por instrucciones del gobernador, Américo Villarreal Anaya, en el Instituto de Defensoría Pública trabajamos para que ninguna persona quede sin acceso a una defensa adecuada por razones económicas o de vulnerabilidad. Durante este primer semestre brindamos 67 mil 266 servicios jurídicos, reafirmando nuestro compromiso de acercar la justicia con un enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos”, expresó Guerrero Galván.

La titular del Instituto informó que, de enero a junio de 2026, se otorgaron 67 mil 266 servicios jurídicos en beneficio de las y los tamaulipecos, entre los que destacan 165 asesorías brindadas en las sedes del Poder Judicial y 767 asistencias jurídicas en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Altamira.

Asimismo, señaló que se proporcionó seguimiento jurídico especializado a ocho adolescentes en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Güémez, fortaleciendo la protección de sus derechos y el acompañamiento durante sus procesos legales.

Como parte de las acciones con perspectiva de derechos humanos y de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó la entrega de insumos de higiene menstrual a mujeres privadas de la libertad en los CEDES de Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y Altamira, gracias a la colaboración de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

De igual forma, el Instituto fortaleció su vinculación institucional mediante la firma de convenios de colaboración con la Universidad CUN y el Colegio de Notarios de Tamaulipas, con el objetivo de impulsar la capacitación, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de los servicios jurídicos que se brindan a la población.