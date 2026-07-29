Gana tamaulipeca tres medallas de oro para México en Juegos Centroamericanos

-Kimberly Salazar subió tres veces al podio para recibir el Oro en All Around, Final de Pelotas y Final Mixto dentro de la Gimnasia Rítmica

Santo Domingo, República Dominicana.- Julio 29 de 2026.- La gimnasta tamaulipeca Kimberly Salazar continúa consolidando una destacada trayectoria como integrante de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica.

Manuel Virués Lozano, Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, dijo que la atleta originaria de Tampico, junto a sus compañeras Dalia Alcocer, Adirem Tejeda, Julia Gutiérrez y Gisel Medina, conquistaron tres medallas de oro para México en la disciplina de gimnasia rítmica, dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informó que el conjunto mexicano de la categoría mayor se adjudicó el primer lugar en las pruebas de All Around, Final de Pelotas y Final Mixto.

Con estos resultados, el equipo nacional refrenda su dominio en la región y mantiene a México como potencia en gimnasia rítmica.

El funcionario estatal, señaló que el INDE reconoce el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de Kimberly Salazar, así como del cuerpo técnico y del resto de las integrantes del conjunto, por poner en alto el nombre de Tamaulipas y de México en una justa internacional.