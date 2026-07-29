Fortalece Tránsito Estatal prevención de accidentes en vacaciones

-Con diversos operativos, Tránsito Estatal incentiva a conductores a respetar señalamientos y reglamentos viales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 29 del 2026.- Como parte de las acciones de implementadas por la Dirección de Tránsito Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) durante el periodo vacacional Verano 2026 se mantienen activos de manera aleatoria diferentes operativos que fortalecen la cultura vial y prevención de accidentes.

Algunos de los factores detectados como las principales causas de accidentes durante esta temporada son: el exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad y abordar motocicletas sin el equipo de seguridad requerido, explicó el director de Tránsito Estatal, Juan Manuel Martínez Luévano.

Por ello, adicional al operativo “Radar”, el cual se encuentra activo en el tramo Juan Capitán-El Chihue, se activaron los operativos de alcoholemia y “Moto Segura”, los cuales se implementan de manera aleatoria en la Carretera Altamira-Tampico y el Libramiento Naciones Unidas de Ciudad Victoria, “en una misma carretera pueden aplicarse los tres operativos, en diferentes días y diferentes horarios”, señaló.

En caso de incurrir en alguna falta a la legislación vigente, comentó, se aplicarán las infracciones correspondientes de acuerdo al tabulador.

Cabe mencionar, durante el presente periodo vacacional, elementos de Tránsito Estatal se encuentran complementando la seguridad y asistencia brindada por la Guardia Estatal de Apoyo Carretero en los tramos asignados.