Fortalece Tamaulipas su oferta turística con nuevos miradores y paradores estratégicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 29 de 2026.- Mediante cuatro proyectos estratégicos de miradores y paradores en Ciudad Victoria, Hidalgo, Miquihuana y Palmillas, el Gobierno de Tamaulipas consolidará una red de atractivos turísticos que elevará la oferta del estado y conectará algunos de sus paisajes más espectaculares.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que: “El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa una ambiciosa estrategia de inversión pública que multiplica los atractivos naturales y panorámicos de Tamaulipas, ofreciendo experiencias inolvidables a visitantes locales, nacionales e internacionales”.

Esta visión transforma paisajes emblemáticos en destinos de alto impacto, combinando infraestructura moderna, respeto al entorno y generación de valor económico para las comunidades, refirió el funcionario estatal.

“Esta estrategia forma parte de una inversión estatal de 349.2 millones de pesos en 46 obras de infraestructura turística, como paradores, playas, centros culturales y nuevos productos, ejecutadas en los últimos meses”, explicó.

Entre las inversiones estratégicas destaca el Mirador del Asta Bandera, en Ciudad Victoria, un proyecto emblemático que rehabilitará y fortalecerá este icónico punto panorámico con una bandera monumental y un mirador renovado, reforzando la identidad tamaulipeca y el atractivo turístico de la capital.

En el municipio de Hidalgo, en El Chorrito, junto a la Virgen Monumental, se construirá un mirador, una plazoleta y una zona comercial. Asimismo, en Miquihuana, municipio reconocido por sus montañas, bosques y paisajes que invitan a la aventura, también se desarrollará un nuevo espacio turístico. En Palmillas, además de contar con la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, considerada la iglesia más antigua de Tamaulipas, y el Cañón El Salto, se fortalecerá la infraestructura para impulsar sus atractivos naturales e históricos.

Con estas acciones, Tamaulipas no solo multiplica sus atractivos turísticos, sino que impulsa un modelo de turismo sostenible, inclusivo y de alto valor, que genera derrama económica en las regiones, preserva el patrimonio natural y posiciona al estado como un destino imperdible de México, concluyó Hernández Rodríguez.