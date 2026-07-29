Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Caso Dafne, no debe quedar impune

El caso Dafne Zapata Quintos, la pequeña de tan solo 13 años de edad que ingresó a la academia Militarizada “Marina Doenitz”, que llegó con un sueño de superación, valores y otras conductas más, y que falleció en el lugar al parecer con visibles huellas de violencia física, no debe quedar impune. Esta -dizque- institución educativa de educación básica está ubicada en la Ciudad de Madero, Tamaulipas.

Desde el pasado fin de semana se detuvo por parte de los elementos de la Policía Estatal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Tamaulipas a los principales sospechosos del crimen, entre ellos, al director del plantel Jorge Luis “N” y a una tal Estrella o Estrellita “N”, así como a una presunta responsable Danna Yanina “N” que también fue víctima de estos sanguinarios, mal paridos, torturadores y mentes enfermas.

Los presuntos responsables ya están tras las rejas y, de demostrarse su culpabilidad, se quedarían ahí durante 40 o 60 años de prisión y si no es que más. A eso se le llama reacción inmediata. Una vez más la Fiscalía a cargo de Jesús Eduardo Govea Orozco deja en claro que en Tamaulipas no hay impunidad, y que el que la hace, la paga.

Tan es así que, el propio gobernador Américo Villarreal Anaya en gira de trabajo por El Mante, fue claro y conciso, refrendando su compromiso con la familia de la pequeña y aseguró que se trabaja para que se esclarezcan los hechos y se actué con firmeza, conforme a las investigaciones y al debido proceso, aplicando todo el peso de la ley a quien resulte responsable. Toda la justicia, todo el peso de la ley, agregó, por lo que así se habla de frente, sin rodeos y se reconoce la firmeza del mandatario tamaulipeco. Nadie por encima de la ley en Tamaulipas.

Y si le agregamos que, la misma madre de Dafne, Alejandra Quintos, reconoció el trabajo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, en el avance de la investigación y esclarecimiento de los hechos suscitados hace más de 10 días, además con los imputados por su probable participación en el delito de feminicidio de su hija en la -dizque- academia militar, representa un avance importante en la investigación de los hechos. Con esto cierra boca Doña Laura Martínez, la abuela de la pequeña Dafne.

NOTAS CORTAS

1.- Trasciende que uno de los últimos mensajes del ex delegado de los Programas de Bienestar en Tamaulipas Luis Lauro Reyes Rodríguez, de mandar felicitaciones con motivo de cumpleaños a Manuel Muñoz Cano, fue el “último clavo al ataúd”. Nadie lo obligó, él se lo clavó.

2.- Por cierto, en este periodo vacacional de verano hemos visto muy activo y trabajando con todo al alcalde de Victoria Lalo Gattás, quien supervisa personalmente el programa de conservación de vialidades en la capital tamaulipeca y se continúa avanzando sin interrupciones y amplía su cobertura para darle otro rostro a Victoria. Así mismo agradeció el trabajo conjunto de Protección Civil y Bomberos de Victoria, pues gracias a ellos y en menos de 72 horas se detuvo la contingencia compleja que se presentó en el relleno sanitario, por lo que este municipio es de resultados.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.