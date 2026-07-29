Avanza Tamaulipas en la construcción de una cultura de paz mediante la capacitación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 29 de 2026.- Durante el primer semestre de 2026, se fortalecieron las acciones para promover la cultura de paz en distintos sectores de la sociedad, mediante programas de capacitación orientados a fomentar el diálogo, la prevención de conflictos y la convivencia armónica, informó la directora de Capacitación en Mediación de la Secretaría General de Gobierno, Ana Karen Barrientos Lumbreras.

La funcionaria explicó que, de enero a junio, la dependencia llevó a cabo un total de 23 actividades, entre talleres y charlas sobre cultura de paz, beneficiando a 3 mil 491 personas de diferentes municipios del estado.

“Durante este primer semestre realizamos 23 actividades que nos permitieron llegar a 3 mil 491 personas, entre estudiantes, docentes, servidores públicos y ciudadanía en general. Cada una de estas capacitaciones representa una oportunidad para fortalecer la comunicación, el respeto y la solución pacífica de los conflictos”, señaló Barrientos Lumbreras.

Indicó que las actividades estuvieron dirigidas principalmente a integrantes del sector educativo, dependencias gubernamentales y población en general, promoviendo herramientas que favorecen la comunicación efectiva, la mediación, la resolución colaborativa de controversias y la construcción de entornos más pacíficos.

“Nuestro propósito es que cada vez más personas conozcan y adopten mecanismos de diálogo y mediación como una forma de prevenir conflictos antes de que escalen. La cultura de paz se construye desde las escuelas, las instituciones y los hogares, con la participación de todas y todos”, expresó.

Barrientos Lumbreras destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, de impulsar políticas públicas que fortalezcan el tejido social mediante la promoción de valores como el respeto, la inclusión, la tolerancia y la cultura de la legalidad.

Finalmente, aseguró que la Dirección de Capacitación en Mediación continuará ampliando la cobertura de estos programas en todo el estado, convencida de que la formación ciudadana y la mediación son herramientas fundamentales para consolidar comunidades más unidas, solidarias y comprometidas con la paz.