Amplía UT Matamoros oportunidades laborales con nueva carrera especializada en moldeo de plásticos

Matamoros, Tamaulipas.- Julio 29 de 2026.- Con la idea de preparar a las y los jóvenes para responder y aprovechar la demanda laboral de la región, la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) abrirá la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en Moldeo de Plásticos, una de las áreas técnicas con mayor requerimiento por parte de la industria local.

Diana Masso Quintana, rectora de la universidad, informó que, debido al crecimiento del sector manufacturero y de empresas especializadas en la transformación de plásticos, las y los egresados de esta carrera contarán con amplias oportunidades para incorporarse al mercado laboral en áreas relacionadas con procesos de producción, operación de maquinaria especializada, control de calidad, mantenimiento, desarrollo de nuevos productos y mejora continua.

Explicó que la carrera contará con laboratorios especializados, docentes con experiencia en el sector productivo y un modelo educativo basado en la práctica, lo que permitirá que las y los estudiantes desarrollen las competencias que actualmente demanda la industria y realicen estadías profesionales en empresas de la región.

“En la UT Matamoros queremos que cada joven encuentre una carrera que le permita construir un futuro exitoso. Moldeo de Plásticos representa una excelente oportunidad para quienes buscan incorporarse rápidamente a una industria sólida, con grandes posibilidades de crecimiento profesional y desarrollo económico”, señaló.

Reiteró que, con la apertura de nuevas especialidades, la institución mantiene una oferta educativa alineada con las necesidades del sector industrial de la región, brindando a las y los estudiantes una formación profesional, práctica, especializada y con altos índices de empleabilidad.

Destacó que la universidad aún cuenta con espacios disponibles para el ciclo escolar que dará inicio en septiembre de 2026, por lo que invitó a las y los interesados a realizar su proceso de inscripción y convertirse en parte de la familia de los Leones UTM.

Subrayó que estas acciones forman parte del compromiso institucional de seguir formando talento altamente calificado, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan una educación superior cada vez más vinculada al desarrollo económico y al fortalecimiento de la industria en Tamaulipas.