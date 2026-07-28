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Solicitan apoyo a la Coordinación del IMSS-Bienestar en Tamaulipas para reparación del equipo de aire acondicionado del Hospital Rural 80

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Derechohabientes del Hospital Rural 80 IMSS-Bienestar, de manera respetuosa solicitan a la Coordinación en Tamaulipas, todo el apoyo que sea necesario para que sean reparados los equipos de aire acondicionado de este nosocomio de Soto la Marina.

El llamado lo hacen al Dr. Marggid Rodríguez Avendaño quien es el Coordinador en Tamaulipas del IMSS-Bienestar, ya que ante las altas temperaturas que se están registrando, los médicos desarrollan su trabajo bajo un calor infernal, que al igual tienen que soportar los pacientes que acuden a consulta médica.

Tienen confianza los derechohabientes de este hospital federal, que su llamado será tomado en cuenta y que en breve será resuelto el problema de los aires acondicionados.

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