Planta Silkimya: Inversión extranjera directa para impulsar la innovación en la industria química

Empresa de capital español decidió instalarse en el corredor industrial de Altamira por sus ventajas competitivas

Altamira, Tamaulipas. – La planta industrial Silkimya ubicada en el corredor industrial de Altamira, perteneciente a la AISTAC, dedicada a la generación de sílice reconoce la política a largo plazo del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum; en su reciente puesta en operaciones reconoce las ventajas competitivas para el mercado de norteamérica y la producción nacional.

La legisladora, junto a la diputada federal Blanca Narro; el Gerente General de la planta con mayor participación de capital español Sergio Araujo y el Directivo Técnico de la Corporación David Abad; así como el Presidente Eliezer Garza, el Gerente General David Abel Hernández de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), recorrió las instalaciones de la planta dedicada a la fabricación de sílice para los mercados del caucho para neumáticos; calzado, artículos técnicos y aplicaciones para la agricultura.

Durante la reunión de trabajo, Sergio Araujo señaló que la empresa, parte del grupo, IQE de origen español, se decidió por Tamaulipas después de evaluar las ventajas competitivas y la ubicación estratégica del Puerto Industrial.

Olga Sosa dijo sentirse orgullosa de empresas como Silkimya hayan decidido apostar por Tamaulipas y por México, en donde de la mano, los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Américo Villarreal Anaya se trabaja, desde el Senado para fortalecer el desarrollo económico de Tamaulipas.

“Quiero decirles que en el Senado tienen una aliada y una amiga para apoyarlos desde el ámbito de nuestras competencias”, afirmó la congresista, quien también reflexionó sobre la importancia de la competencia sana, en un marco internacional con aranceles y sobreproducción para regular precios y cadenas de suministro.

En su primera etapa, la planta Silkimya tiene una capacidad instalada para fabricar 14 mil toneladas anuales de sílice y al concretarse una segunda etapa proyectada para el 2027 alcanzaría la producción de 30 mil toneladas, teniendo una demanda del doble para el mercado nacional.

Actualmente la planta de sílice representa una inversión de 42 millones de dólares y espera invertir otros 25 millones en una segunda etapa que permitirá abastecer al mercado nacional e internacional.