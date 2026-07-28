Locales

No da tregua el gusano barrenador del ganado: Habrá reapertura de exportación a Estados Unidos

33 min ago
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El gusano barrenador del ganado, que también puede afectar a otros animales de granja, a perros y gatos y hasta humanos, no da tregua en el estado, razón por la cual se atiende con toda firmeza en acciones para contener a la mosca que causa esta enfermedad.

De acuerdo a los últimos reportes sobre los casos de gusano barrenador de ganado, en Soto la Marina son 44 los casos que se tienen detectados, pero se tiene conocimiento que pudieran ser más animales los infectados.

Otros municipios con el mismo problema son Aldama con 27 casos, Jaumave 11, Abasolo 4, Cruillas 4, Ocampo 4, Jiménez 3, Villagrán 3, Burgos 2, Bustamante 2, Victoria 2, Altamira 1, Antiguo Morelos 1, Casas 1, Miquihuana 1, Palmillas 1, San Carlos 1, San Nicolás 1, Tampico 1 y Tula1.

Y a pesar de que no se ha contenido el avance la enfermedad, y gracias a que se está actuando con toda firmeza, al mismo tiempo que se orienta a los ganaderos para que participen atendiendo sus animales evitando que tengas heridas expuestas, se dio a conocer una noticia que aunque de momento no contempla a Tamaulipas, en el sentido de que Estados Unidos empezó a permitir la exportación de ganado de México.

La reapertura autorizada comenzará por el puerto fronterizo de Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se habilitarán dos puntos adicionales en Chihuahua y podría ser a partir del 24 de agosto.

33 min ago
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