Hecho en Tamaulipas impulsa a las Mipymes

– El programa de la Secretaría de Economía ofrece acompañamiento, capacitación y vinculación comercial para fortalecer la competitividad de los productos tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 28 de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, impulsa el programa Hecho en Tamaulipas, una estrategia que fortalece el emprendimiento, promueve la formalización de negocios y genera nuevas oportunidades de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas del estado.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que Hecho en Tamaulipas es un programa integral que acompaña a las y los emprendedores en las distintas etapas de desarrollo de sus negocios, brindándoles herramientas para fortalecer su competitividad, consolidar sus marcas y ampliar sus oportunidades de comercialización.

“Hecho en Tamaulipas es una plataforma de impulso para el talento de nuestro estado. A través de este programa brindamos acompañamiento, capacitación y vinculación para que las empresas puedan crecer, acceder a nuevos mercados y fortalecer su emprendimiento”, señaló.

Entre los principales beneficios que ofrece el programa se encuentran las asesorías empresariales, capacitación especializada, acompañamiento para el registro de marca ante el IMPI, apoyo para la obtención de códigos de barras GS1, vinculación con laboratorios especializados para el desarrollo de productos, así como la participación en ferias, exposiciones, encuentros de negocios y espacios de promoción comercial.

Las empresas que forman parte del programa también pueden obtener el Distintivo Hecho en Tamaulipas, un reconocimiento que fortalece la identidad de los productos elaborados en el estado y representa un valor agregado para posicionarlos en mercados locales, nacionales e internacionales.

Asimismo, el programa promueve la vinculación con cadenas comerciales, instituciones públicas y organismos empresariales, facilitando que los productos tamaulipecos lleguen a nuevos puntos de venta y generen mayores oportunidades de negocio

La titular de la dependencia señaló que estas acciones forman parte de la estrategia económica impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer el mercado interno, fomentar el consumo local y consolidar un ecosistema empresarial más competitivo, incluyente y con mayores oportunidades para las y los emprendedores tamaulipecos.

Las personas interesadas en integrarse al programa Hecho en Tamaulipas pueden acudir a la Ventanilla Integral de Atención de la Secretaría de Economía o solicitar información al teléfono (834) 107 87 14, extensión 44283, donde recibirán orientación sobre el proceso de incorporación y los servicios disponibles.