Por: Raúl Terrazas Barraza

Delegado de Bienestar se fue, pero estará

Tras su salida, al parecer de motu proprio o de forma libre y voluntaria, el Delegado de Bienestar en la entidad, Luis Lauro Reyes Rodríguez, dejó en claro que seguirá en contacto con la ciudadanía a la que ha servido desde los programas federales de apoyo al bienestar.

Precisó que se cumplió un ciclo, pero que se retira del cargo, no del compromiso, dado que, al existir pasión por el servicio, los cargos son pasajeros. Luis Lauro Reyes Rodríguez, por tanto, seguirá cerca de la gente, como lo ha hecho en poco más de cuatro años al sustituir en esa responsabilidad al actual senador José Ramón Gómez Leal, emparentado con uno de los tres García´s de Reynosa.

No estuvo tan largo como las veces en que el pastor pedía ayuda de la gente de su comunidad cuando el lobo rondaba las ovejas y nunca llegó, pero sí fueron varias las ocasiones en las que el exalcalde de Güémez estuvo a punto de dejar el cargo, por el cual, en su retirada, agradeció a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; a la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; y al gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya.

Se supone que el ahora exfuncionario se sacudirá el estigma de funcionario y de generador de oportunidades en los programas de apoyo al bienestar de las y los ciudadanos para ponerse la camiseta volteada. Es decir, ahora demandará el apoyo de la gente del estado para cumplir su sueño de ser legislador federal, ya sea por una candidatura de mayoría relativa o de forma simple, que le dejen un buen lugar en el listado plurinominal que corresponde a la circunscripción de Tamaulipas.

También existe una versión en el sentido de que podría ser dado de alta en un cargo en el Gobierno de la entidad, aunque esto es menos probable. La otra es que sea reclutado por la dirigencia nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional para trabajar en la selección de candidatos en algún estado de la República y, con ello, hacer méritos para la candidatura plurinominal.

Se habla de que Reyes Rodríguez intervino para que más de un millón 300 mil personas de Tamaulipas tengan apoyos de bienestar: 300 mil que ya estaban en los padrones y un millón que él logró, cifras que, aunque no son capital político, suenan interesantes.

Unos dicen que al fin se fue, otros que presentó su renuncia y unos más consideran que debió esperar los tiempos de nominaciones, cuando menos hasta diciembre, si se toma en cuenta que el proceso electoral comienza a mediados de septiembre venidero. El asunto es que el hombre del Sombrerón ya se fue y que todavía no hay dato de quién se quedará de manera oficial en su lugar.

Los otros

El doctor y diputado Víctor Manuel García Fuentes recorre su distrito allá en Matamoros, porque tiene que responder a la gestoría que sus representados le han solicitado y, desde luego, debe estar muy cerca de la gente ahora que es periodo de receso, dado que el año que viene deberá conseguir la aprobación del partido en el que milita en la actualidad para su reelección en el cargo. Aunque también, desde la Ciudad de México, la dirigencia nacional pudiera sorprenderlo en enero de 2027 con la postulación para la presidencia municipal de la Heroica Matamoros.

Por demás está decir que a ese municipio le hace falta un buen alcalde, ya que desde hace muchos trienios no hay uno de quien pueda decirse que supo hacerla y que cumplió con las expectativas de los votantes. A lo mejor puede decirse que, desde Jesús Roberto Guerra Velasco, allá por los años ochenta, no hay uno que iguale la dinámica de su administración y, en especial, la aceptación que tenía entre la gente.

Otro que anda en territorio es el legislador que concluyó como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sergio Ojeda Castillo, quien, con la voz de seguir avanzando y atender a la ciudadanía de Nuevo Laredo, despacha desde su casa de gestión ubicada en las calles Lago de Chapala y Eva Sámano, de la colonia Francisco Villa.

Hace ver a sus seguidores en redes sociales que está atento desde las primeras horas de la mañana hasta media tarde para dialogar y conocer los planteamientos ciudadanos. Desde luego, dice que su intención es servir con tanta generosidad en su calidad de legislador, pero también quiere ser el candidato a la presidencia municipal que dejará la alcaldesa Carmen Cantú Villarreal el año que viene.

Una de las desventajas que el diputado Ojeda Castillo tiene es que, en las últimas semanas, han aparecido prospectos de alguna manera inesperados, a los cuales le será difícil neutralizar, como es el caso del empresario transportista Pedro Lozano Martínez, quien ya se afilió al partido Movimiento Regeneración Nacional y se dice con grandes proyectos para modernizar la ciudad y elevar el nivel de vida de los habitantes.

Además, tendría que operar con mucho tacto, porque hay una gran sensibilización de los ciudadanos de la tierra adoptiva del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño a favor del ejemplar servidor público Carlos de Anda, quien está en espera de una oportunidad para llegar a la presidencia municipal.

Por otro lado, de parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, cuya titular es la doctora Norma Angélica Pedraza Melo, la secretaria técnica de esa dependencia, Judith Rodríguez Sánchez, estuvo en Tepoztlán, Morelos, con la representación de Tamaulipas en la Primera Feria de Tecnologías organizada por la Comisión Permanente de Contralorías de los Estados de la Federación.

En el evento se dio cuenta de que en el país existen en operación más de 500 sistemas que respaldan programas y acciones de anticorrupción y buen gobierno para lograr mayor eficiencia institucional, control y fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Tamaulipas presentó tres sistemas que llamaron mucho la atención de los asistentes: el Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, SISASUM, el Programa Operativo Anual, POA y el Sistema de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, PRAS, mismos que mostraron sus alcances y el gran apoyo que representan para el trabajo institucional en la entidad

Hay comentarios en el sentido de que la exdiputada Alejandra Cárdenas Castillejos podría competir por la alcaldía de Victoria en 2027 con las siglas del mismo partido que representó como miembro del Cabildo y como diputada local plurinominal, el PRI. De mantenerse la idea, podría convertirse en u