Fortalece UTTN el talento especializado de sus estudiantes para la industria petrolera

Reynosa, Tamaulipas.- Julio 28 de 2026.- Con el objetivo de continuar el fortalecimiento de las competencias profesionales de sus estudiantes, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) realizó el curso “Ingeniería Petrolera para No Petroleros”, al que asistieron alumnas y alumnos de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento, área Petróleo.

Tadeo Luebbert Iberri, Rector de la universidad, informó que la capacitación fue impartida en coordinación con la empresa Consorcio Petrolero 5M del Golfo como parte de las estrategias de colaboración entre la universidad y la industria regional, con el propósito de que las y los jóvenes adquieran conocimientos especializados y afiancen su vinculación con el sector productivo.

Explicó que, durante el curso, las y los estudiantes adquirieron conocimientos sobre los fundamentos de la ingeniería petrolera, abordando temas relacionados con el origen y la clasificación de los hidrocarburos, la exploración, la perforación, la producción de petróleo y gas, las instalaciones superficiales, la seguridad operativa y los equipos utilizados en campo, entre otros.

Indicó que también comprendieron la relación entre la ingeniería petrolera y las funciones que desempeña el personal especializado en mantenimiento, fortaleciendo sus conocimientos sobre confiabilidad de equipos, prevención de fallas, seguridad industrial y eficiencia operativa, competencias indispensables para responder a las necesidades actuales de la industria de los hidrocarburos.

El rector expresó además un reconocimiento a las y los jóvenes por participar en este curso y agradeció a la empresa por su compromiso y por compartir su experiencia con la comunidad universitaria, destacando la importancia de mantener una estrecha vinculación entre la academia y el sector productivo.

Resaltó por último que este tipo de actividades forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, para garantizar una educación superior de calidad, pertinente y vinculada con los sectores estratégicos para el desarrollo económico de Tamaulipas.