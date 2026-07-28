Fortalece Tamaulipas la gestión pública a través de sistemas informáticos

Tepoztlán, Morelos.- Julio 28 de 2026.- Asiste Tamaulipas a la Primera Feria de Tecnologías convocada por la Comisión Permanente de Contralorías Estados Federación, en el estado de Morelos, plataforma que integra soluciones innovadoras para fortalecer la fiscalización en México.

En este evento la Secretaria Técnica de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Judith Rodríguez Sánchez presentó el trabajo desarrollado por esa dependencia a cargo de la secretaria Norma Angélica Pedraza Melo.

La exposición mostró poco más de 500 sistemas trabajando en el país, para una mayor eficiencia institucional, mayor control y fortalecimiento de la confianza ciudadana.

En el caso de Tamaulipas, la Secretaria Anticorrupción, dio a conocer el desarrollo de tres sistemas: Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (SISASUM), Programa Operativo Anual (POA) y el sistema de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, reconocido en Tamaulipas como sistema PRAS.

“Consideramos importante el desarrollo de estos sistemas debido a que en el caso del sistema POA, las unidades administrativas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo capturan sus actividades, metas e indicadores de cada ejercicio fiscal. Esto facilita que los Órganos Internos de Control y Comisarios en dependencias y entidades evalúen el desempeño institucional en la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya”, explicó Pedraza Melo.

A través de este sistema se alinean las actividades diarias con los objetivos, ejes y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, de los programas presupuestarios, de los programas sectoriales y la Agenda 2030,

Y para reforzar el contacto con las y los ciudadanos se ha creado el sistema PRAS, dijo la secretaria Anticorrupción.

“Con el sistema PRAS, el principal objetivo de asegurar una gestión adecuada de todas las investigaciones administrativas derivadas de quejas o denuncias ciudadanas, o de los resultados de las auditorías y es un sistema que otorga un folio al ciudadano para dar seguimiento puntual al estatus de su queja o denuncia, incluso si es anónima”, refirió.

Durante la LXXVI Reunión Nacional de la Comisión Permanente de las Contralorías Estados – Federación, se abordaron temas como: “Gobierno Inteligente, Transparencia y Ciberseguridad” y “Liderazgo y Dirección por Resultados”, herramientas y actualizaciones que hoy fortalecen la fiscalización en el país para cumplir con el objetivo 16 de la agenda 2030 fortalecer a las instituciones.