Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Américo en territorio

* De última hora: Renuncia Luis Lauro Reyes Rodríguez a los Programas de Bienestar en Tamaulipas.

Desde que iniciaron las vacaciones de verano no hemos visto al gobernador Américo Villarreal Anaya ni un solo día que este en su oficina, más bien lo hemos visto en territorio y sin cesar, inaugurando obras, entregando escrituras que dan certeza jurídica como lo hizo el pasado 20 de julio en Matamoros.

En este municipio fronterizo inauguró la pavimentación con concreto asfáltico de la avenida Roberto Guerra, obra en la que se invirtieron 38.3 millones de pesos, lo que da un paso más hacia la modernización de Matamoros y en cumplimiento de la palabra empeñada del mandatario tamaulipeco. Fueron 134 escrituras entregadas a igual número de familias del poblado de Higuerillas.

En Díaz Ordaz se entregó la Estación Segura Valadeces como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en la carretera la Ribereña. Con esta ya son cuatro estaciones edificadas en esta vialidad fronteriza, con una inversión total de 223 millones de pesos; afirmándose que Tamaulipas hace su parte para tener una frontera segura.

En Reynosa, como parte de las acciones y con el fin de revisar avances y dar seguimiento al Plan Maestro Integral para el rescate del Área Natural Protegida Laguna La Escondida y la rehabilitación del Parque Cultural Reynosa, el gobernador Villarreal Anaya presidió la segunda mesa intersecretarial del Consejo Consultivo, integrada por los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Ahí dijo: “Vamos a rescatar la Laguna La Escondida, aparte de otras condiciones que se están evaluando para mejorar la infraestructura urbana, de transporte y de espacios físicos en diferentes zonas”.

En su tradicional programa Diálogos con Américo, el Jefe del Ejecutivo dijo que en Tamaulipas, la obra pública es pilar de la transformación y se impulsan proyectos estratégicos de infraestructura para el bienestar, la conectividad, el crecimiento regional y para el futuro del estado, contribuyendo, además, al desarrollo nacional.

Por ello, en Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, se plantean y se desarrollan en proyectos de infraestructura que, sin lugar a duda, contribuirán al beneficio de la entidad, pero también contribuirán al desarrollo nacional, expresó el gobernador del estado en su más reciente programa Diálogos con Américo.

Y la agenda de territorio sigue, tan es así que, el gobernador instruyó a la mayoría de su gabinete legal y ampliado a mantenerse en territorio durante el periodo vacacional de verano, con el fin de continuar la supervisión de obras, la entrega de programas sociales, la vigilancia de la seguridad y la atención directa a la población en las diferentes regiones del estado.

Reiterando que su administración no realiza pausas en la atención a las necesidades de las y los tamaulipecos. Por ello, las dependencias estatales mantienen una agenda que incluye supervisión de infraestructura, atención ciudadana, operativos de seguridad, recorridos en carreteras y sitios turísticos, además de reuniones de evaluación.

Además, Tamaulipas seguro te enamora y no es solo un estado con frontera y costas, es un corazón lleno de vida y de lugares grandiosos para compartir con todo México. Tiene Playas como la Miramar en Ciudad Madero y La Pesca en Soto la Marina. Solo por citar algunas.

En cuanto a naturaleza, ahí está la Reserva de la Biosfera El Cielo en Gómez Farías y si desea de conocer algo más pintoresco, pues visite los Pueblos Mágicos de Tula y Ciudad Mier, entre otros sitios turísticos que Tamaulipas lo tiene todo.

NOTAS CORTAS

1.- Por si no lo sabe, aquí se lo decimos. El periodo de Dámaso Anaya Alvarado al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas termina en el año 2028. Tomó protesta el 9 de febrero de 2024 para cubrir un mandato de cuatro años, por lo que no hay duda iría por un periodo más ya que el rector cumple con todos los requisitos indispensables para aspirar a la reelección. Los resultados obtenidos y la aprobación que goza dentro de la comunidad universitaria son sus mejores cartas. Bueno, si el destino no le cambia y va por la grande.

2.- De última hora:

Renuncia Luis Lauro Reyes Rodríguez a los Programas de Bienestar en Tamaulipas. Su salida ya estaba anunciada desde hace días. Que se comería el muchacho?, lo que si es cierto, es que se encontraron un montón de documentos por una calle de Victoria con información de beneficiarios de programas sociales hace días y este bueno para nada, además puso a Tamaulipas en último lugar del programa salud casa por casa, entre otras cosas más. La ultima faena que se aventó, fue que en su perfil oficial de Bienestar mando a felicitar a Manuel Muñoz Cano por su cumpleaños y es contrario a Morena. No te digo, tan grandote y tan…

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.