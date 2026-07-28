Aprueba ASETUR estrategias más efectivas para impulsar el turismo en México: Sectur

Durango, Durango.- Julio 28 de 2026.- Con temas que van desde innovación, sustentabilidad, profesionalización del sector y presentación de estudios que permitirán diseñar estrategias de promoción más efectivas para las entidades federativas, se realiza la 70ª Asamblea Ordinaria de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR).

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas destacó que se analizaron las principales estrategias para fortalecer la actividad turística del país.

Además, en el marco de “Turismo en Escena”, desde el emblemático Paseo del Viejo Oeste en Durango, se desarrolló un intercambio de experiencias entre las entidades para fortalecer la industria cinematográfica como motor de desarrollo turístico, entre otras actividades más.

El Gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal recordó que anteriormente el corredor económico del norte lo integraban: Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ahora hay nuevos retos, oportunidades y un gran impulso a la promoción de nuestros destinos y fortalecer la industria audiovisual

Por su parte, el presidente de ASETUR, Roberto Monroy García, destacó la importancia de conocer las fortalezas de cada entidad para intercambiar casos de éxito.

En el encuentro se contó con la participación de Diana Álvarez Segoviano, titular de la Comisión Mexicana de Filmaciones (COMEFILM); Jorge Alberto Medina Arauna, Presidente de la Asociación Mexicana de Filmadoras Independientes y Mauricio Durán Ortega, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), quienes compartieron perspectivas sobre el impulso al turismo a través de la industria audiovisual y las oportunidades de colaboración para los estados.