Senadora Olga Sosa visita en Altamira una de las principales plantas generadoras de energía en México

* La solidez de empresas como Valia Energía refleja el potencial estratégico del Puerto Industrial de Altamira y consolida a Tamaulipas como uno de los principales pilares energéticos del país

Altamira, Tamaulipas.- La Senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, realizó una visita y recorrido por la planta Valia Energía (Electricidad Águila de Altamira), una de las más importantes del país en generación eléctrica, ubicada en el corredor industrial de Altamira.

Acompañada por el Director General de la empresa y Presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, Eliezer Garza Ortiz; el Gerente General de AISTAC, David Hernández; la diputada federal Blanca Narro y directivos de la planta, Olga Sosa conoció la operación de esta central de ciclo combinado de capital inglés, cuya capacidad de generación representa alrededor del cuatro por ciento de la electricidad que consume México.

Tras el recorrido, la legisladora destacó que la solidez de empresas como Valia Energía, con más de dos décadas de operación en la región, confirma el enorme potencial de Tamaulipas como uno de los principales polos energéticos del país y un estado estratégico para el desarrollo industrial de México.

En ese sentido, resaltó las acciones que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del Plan México, una estrategia orientada a fortalecer la soberanía energética, ampliar la capacidad de generación eléctrica, modernizar la infraestructura y consolidar un desarrollo económico sustentado en el bienestar de las y los mexicanos. Señaló que estos esfuerzos se realizan de manera coordinada con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien encabeza una política pública enfocada en garantizar un suministro de electricidad suficiente, confiable, competitivo y con una creciente incorporación de tecnologías de menor impacto ambiental.

Olga Sosa resaltó que Valia Energía constituye un ejemplo del potencial energético de Tamaulipas y del papel que desempeña la iniciativa privada en el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional. El grupo cuenta con la mayor capacidad instalada entre los generadores privados del país, integrada por seis centrales de ciclo combinado, una de ciclo simple y un gasoducto ubicado en Valle Hermoso, Tamaulipas.

Las plantas de ciclo combinado representan una de las tecnologías más eficientes para la generación eléctrica, ya que aprovechan el calor residual para producir energía adicional, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones por unidad de electricidad generada, contribuyendo así a una transición energética responsable.

Asimismo, reconoció el compromiso social de la empresa con el desarrollo del talento mexicano mediante sus programas de becarios y trainees, que brindan oportunidades de capacitación y formación profesional a jóvenes tamaulipecos en una industria estratégica para el futuro del país.

“Para nosotros es muy importante atender a los jóvenes y brindarles oportunidades para que puedan desarrollarse profesionalmente, como lo están haciendo ustedes. México necesita cada vez más ingenieras, ingenieros, técnicos y especialistas en energía para acompañar el crecimiento económico y la transformación industrial que vive nuestro país”, expresó la legisladora.

La senadora recordó que la energía generada por la planta de Altamira se comercializa principalmente con la Comisión Federal de Electricidad, mientras que los excedentes participan en el Mercado Eléctrico Mayorista, fortaleciendo la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Finalmente, destacó la dimensión estratégica de Valia Energía al señalar que el grupo tiene una capacidad de generación que, en términos anuales, supera el consumo conjunto de los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Recordó además que Tamaulipas genera aproximadamente una tercera parte de la electricidad que se produce en el país, consolidándose como una entidad fundamental para la seguridad energética nacional, la atracción de inversiones y el desarrollo industrial de México.