Por: Raúl Terrazas Barraza

Transformar con obras públicas

Transformar, aplicar recursos en obras públicas para un mejor futuro de la entidad y mantener abiertas puertas y ventanas para la inversión que genere empleos en todas las regiones es una gran fórmula, sobre todo si se piensa, como en el Gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, en bienestar, crecimiento regional, conectividad y modernización.

Desde siempre se ha dicho que obras son amores y que aquellos gobernantes que le atinan con sus proyectos a favor de la comunidad tendrán el reconocimiento perenne de las personas por generaciones, en el entendido de que hay obras que llegan a caracterizar de manera práctica cómo fueron los gobiernos municipales y estatales.

Incluso, las acciones correspondían en gran medida a los eslóganes que fueron usados primero en campañas y después en la operatividad de los gobiernos. Por eso se recuerdan la Revolución Verde, de don Enrique Cárdenas González; el Plan Tamaulipas, del doctor Emilio Martínez Manautou; y Voluntad y Trabajo, del ingeniero Américo Villarreal Guerra, mismo que de alguna forma está vigente en la actualidad porque el gobernador Villarreal Anaya lo usa en recuerdo de su padre.

Luego llegaron el Mano con Mano, del licenciado Manuel Cavazos Lerma; el Vamos por el Futuro de Tamaulipas, de Tomás Yarrington Ruvalcaba; En Tamaulipas Avanzamos, de Eugenio Hernández Flores; el Estado Fuerte para Todos, del ingeniero Egidio Torre Cantú; algo de vientos en el sexenio panista; y el gobierno humanista y la transformación del estado del doctor Villarreal Anaya.

En ese marco, las obras que caracterizan y hablan por los mandatarios son el desarrollo urbanístico de las principales ciudades del estado y el Centro Cultural Tamaulipas con Martínez Manautou; el acueducto de la presa con el ingeniero Villarreal Guerra; y la ampliación a carril y medio de la red carretera con Cavazos Lerma.

La construcción de espacios culturales con Yarrington Ruvalcaba; obras de infraestructura gubernamental con Hernández Flores; obras de drenaje pluvial y sanitario con Torre Cantú; y grandes proyectos de infraestructura urbana y de conectividad, mediante corredores que van de los sitios de producción a puertos y aeropuertos para llegar a los consumidores, además de más producción energética, Puerto Seco y una mejor logística para el manejo de mercancías en la frontera, permitirán que la obra pública con sentido humanista cambie positivamente el nivel de bienestar de las y los tamaulipecos.

El titular del Poder Ejecutivo de la entidad está enfocado en lograr coincidencias con la Federación para que la inversión fluya y la entidad pueda ponerse al corriente en cuanto a modernización, debido al estancamiento que vivió con el panismo, dado que el momento requiere de grandes proyectos que contribuyan al desarrollo nacional.

Bajo la premisa de que es fundamental que las personas vean el beneficio de manera directa, con una calle pavimentada, obras de abasto de agua potable, alumbrado público, mejores condiciones de las calles y espacios deportivos para fortalecer el tejido social.

Cuando Villarreal Anaya habló de la obra pública como pilar de la transformación en su programa Diálogos con Américo, hizo ver que tiene comunicación con las y los alcaldes para conocer las necesidades más sentidas de las comunidades y ejecutar, con mezcla de recursos federales, estatales y municipales, aquellas obras que más falta hacen para el bienestar de la población.

Los otros

Respecto a las inversiones que generan empleos, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, dijo que para elevar la competitividad de la entidad el Gobierno del Estado busca la conformación de la Red Estatal de Clústeres y dejar en ley los fundamentos para el desarrollo económico.

Ya funciona con buenos resultados el clúster de los sectores automotriz y eléctrico-electrónico; está en proceso el de tecnologías de la información y están en análisis las vocaciones del sector primario para impulsar el correspondiente a la agroindustria y la agroalimentación en la zona centro de la entidad.

De la misma manera, la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas ha comprometido el desarrollo de proyectos industriales en esa región del estado; por tanto, actualizar la legislación en materia de desarrollo económico será un acierto porque mejorará el marco institucional y dará certeza a los inversionistas.

Por cierto, en asuntos del sur de la entidad, la diputada federal Blanca Araceli Narro Panameño visitó las empresas Electricidad Águila de Altamira y Silkimya para apreciar las innovaciones que permiten mejorar sus objetivos de producción, luego de que el presidente de la AISTAC, Eliezer Garza Ortiz, explicó las actividades en el polo petroquímico que funciona en el Puerto de Altamira.

La diputada federal por Altamira estuvo acompañada de la legisladora Olga Sosa Ruiz, quien llegó al sur de la entidad luego de un chapuzón que se dio en el Río Sabinas, en el Municipio de Xicoténcatl, tras brincar desde el puente a invitación de una madre de familia, situación que le hizo recordar sus años de infancia.

Vale la pena tener en cuenta que ambas mujeres buscan candidaturas: la diputada, para la presidencia municipal de Altamira que dejará en breve Armando Martínez Manríquez; y la segunda, alistándose para 2028, dado que su condición de titular de una curul en la Cámara Alta del Congreso de la Unión la mantiene como postulante.