Fortalece Tamaulipas la producción agrícola con apoyos de semilla certificada

El Mante, Tamaulipas.- Julio 26 de 2026.- Con el propósito de seguir impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo y la productividad del sector agrícola en Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura realizó la entrega de semilla certificada de sorgo, maíz y cacahuate a través, como parte del Programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026.

En representación del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, encabezó la entrega de los apoyos, donde reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de continuar fortaleciendo al sector agrícola mediante programas que contribuyan a elevar la productividad y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales.

En esta etapa del programa fueron beneficiados 442 productores agrícolas, quienes podrán establecer cultivos en más de 3 mil 600 hectáreas, impulsando la producción de sorgo, maíz y cacahuate, cultivos de gran importancia para la economía y el desarrollo de la región.

Durante el evento, la presidenta municipal de El Mante, Patricia Chío de la Garza, destacó que la entrega de semilla de calidad representa un respaldo importante para las y los productores, al proporcionarles insumos que favorecen mejores rendimientos y fortalecen la actividad agrícola del municipio.

Subrayó que estas acciones reflejan el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar un campo más productivo, competitivo y con mayores oportunidades para quienes viven de la agricultura.

“La prioridad del Gobierno del Estado es generar bienestar para las familias del campo, mejorando su calidad de vida mediante programas que incrementen la productividad y contribuyan a la transformación de Tamaulipas”, expresó.

En representación de las y los beneficiarios, Juan Alejandro Villalobos Castillo, delegado municipal del ejido El Triunfo Número 2, dio la bienvenida a las autoridades y agradeció el respaldo brindado por el Gobierno del Estado.

“Esta entrega de semillas será de gran ayuda para quienes trabajamos nuestras parcelas. A nombre de nuestra comunidad agradecemos estos apoyos, que fortalecerán la producción agrícola y traerán beneficios para nuestras familias”, manifestó.

Al evento también asistieron Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura; Héctor Hugo Vázquez Alvarado, director de Desarrollo Rural del municipio de El Mante, así como productoras y productores beneficiados con este programa.