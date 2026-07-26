Empresas de Tamaulipas cuentan con incentivos fiscales para impulsar la inclusión laboral: STPS

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 26 del 2026.- Como parte de la estrategia “Abriendo Espacios” del Servicio Nacional de Empleo (SNE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) promueve entre el sector empresarial los incentivos fiscales y beneficios legales disponibles para fomentar la contratación de personas con discapacidad y adultos mayores, fortaleciendo una cultura laboral más incluyente y competitiva.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas impulsa políticas públicas que generan oportunidades para todas y todos, al tiempo que incentivan a las empresas a sumarse a la inclusión laboral mediante beneficios fiscales que fortalecen su crecimiento y contribuyen al desarrollo económico y social del estado.

Entre los principales estímulos que contempla la legislación federal se encuentra la deducción del 25 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los salarios efectivamente pagados a personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 186 de la Ley del ISR. Asimismo, el artículo 34 de la misma ley permite la deducción del 100 por ciento de las inversiones destinadas a realizar adecuaciones en instalaciones que faciliten el acceso y desempeño de personas con discapacidad.

De igual forma, la normatividad vigente establece beneficios como la exención de impuestos al comercio exterior para la importación de vehículos especiales y mercancías destinadas a la atención de personas con discapacidad, además del otorgamiento de puntos adicionales en licitaciones públicas para empresas que implementan acciones de inclusión laboral.

En el ámbito estatal, la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tamaulipas contempla estímulos como exenciones o descuentos en impuestos estatales para empresas que generen empleos dirigidos a personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos prioritarios, promoviendo además la inversión, la innovación y el fortalecimiento del mercado laboral.

A través de “Abriendo Espacios”, el Servicio Nacional de Empleo no solo vincula a personas buscadoras de empleo con empresas socialmente responsables, sino que también orienta al sector productivo sobre los beneficios legales y fiscales que hacen de la inclusión una oportunidad para crecer con responsabilidad social.

Precisó que con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fortalece la vinculación entre empresas y talento humano, impulsando un mercado laboral más equitativo, competitivo e incluyente, en congruencia con los principios del gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.