“El modelo del humanismo mexicano funciona: escuelas, viviendas y programas”: Olga Sosa

Se equivocan quienes promueven el injerencismo extranjero, se equivocan quienes promueven el odio y piensan que los respaldará la gente

Xicoténcatl, Tamaulipas.- La senadora de la República por Morena, Olga Sosa Ruíz convocó a la militancia del municipio cañero de Xicotencatl a salir al territorio a despertar conciencias, entregar el periódico regeneración, tocar puertas y abrir corazones para profundizar la transformación y llegar a todos los hogares del municipio.

“Hace dos años el pueblo de Xico, dio su confianza a la primera mujer presidenta de México, con casi 7 mil votos, la ciudadanía de Xico depositó en las urnas su confianza y su esperanza y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer preparada, capaz, sensible y valiente; y no nos ha defraudado” señaló la senadora Sosa Ruíz, reconociendo que el pueblo diferencia entre un proyecto de nación en favor del pueblo.

Junto a la presidenta de Morena, Lupita Gómez; el presidente del Consejo Estatal, Rómulo Pérez; el senador José Ramón Gómez Leal, el diputado local Alberto Moctezuma, así como secretarios estatales y referentes locales como Mario Marroquín, señaló que los gobiernos de la Cuarta Transformación se rigen por principios éticos orientados a generar un mayor bienestar a las y los mexicanos.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha gobernado con honradez, ha profundizado el bienestar, con 3 nuevos programas sociales, y nos ha recordado un principio ético: que el dinero público, regresa al pueblo mediante obras, programas y acciones; becas, escuelas, viviendas”, indicó.

Además en el marco de la asamblea celebrada en todo el país “Por la Defensa de la Soberanía” señaló que se equivocan quienes convocan al odio y quienes piensan que aliándose con el exterior tendrá fuerza.

“Se equivoca quien piensa que, con calumnias, difamaciones y mentiras, principalmente manipuladas con bots y dinero en las redes sociales, van a ganarse el respaldo de la gente”.

La senadora Olga Sosa preciso que se equivocan quien piensa que la transformación duerme, con unidad, organización, esperanza y alegría se trabaja del lado de la gente.

Por último la congresista federal pidió a la militancia salir a defender el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Américo Villarreal Anaya quien todos los días trabaja para que a Tamaulipas y a los tamaulipecos les vaya cada vez mejor