Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Ariadna Montiel en Tamaulipas

*¿Que vienen más cambios en gobierno?

Según los que saben y más entre los morenistas afirman que no tarda mucho en que llegue a Tamaulipas Adriana Montiel Reyes. De acuerdo a ello la dirigente nacional de Morena está revisando quiénes serán los candidatos a los diferentes cargos de elección popular para el año que viene, sobre todo los que van a las diputaciones federales y en los municipios más grandes del estado.

Para ello, seguramente se reunirá con los altos mandos morenistas de la entidad para revisar los perfiles y ver con quién se la pueden jugar en el 2027.

Lo que se comenta es que algunos podrían repetir en el cargo, otros ya no, pues ya están probando la reelección a la que fueron electos, aunque no descarte que haya encuestas internas para ver si aún sobre salen en las preferencias ciudadanas.

Sin ser adivinos, el resultado, en algunos distritos federales, locales y en varios Ayuntamientos, ya puede saberse.

Otros que ya estarían amarrados sería Lalo Gattás, Silvia Casas González y Luis Eduardo García Reyes por Victoria; Ninfa Cantú Deándar, “El Tío Ramón” Garza Barrios, Carlos de Andar y Francisco Chavira Martínez por Nuevo Laredo; Nataly García Díaz por la Ribereña; Tomás Gloria Requena por San Fernando; Marcelo Olán Mendoza, La Tía Magali Deándar Robinson y Humberto Prieto Herrera por Reynosa, aunque este último huele mucho a PAN y no es de fiar según se dice en los altos mandos morenistas de Tamaulipas.

Alberto Moctezuma Castillo por El Mante, Víctor Manuel García Fuentes por Matamoros y Úrsula Salazar Mojica por Tampico.

También está cincho Armando Martínez Manríquez por Madero-Altamira, quien le dejaría su lugar en unos días más a Blanca Guzmán Hinojosa, para que le cuide el changarro. Solo por citar algunos en cuanto a la elección del 2027 se refiere y así va pintando el panorama político poselectoral.

NOTAS CORTAS

1.- Que vienen más cambios en el gobierno del estado, sobre todo en la secretaria de Salud, donde se afirma que saldrá Felipe Quezada de la particular. La pregunta es: ¿Quién llegará a relevarlo? Dicen que viene un chilango.

2.- Que bueno que la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, a cargo del flamante titular Livio Flores Rodríguez, reactivó y reforzó los operativos anti alcohol durante la temporada vacacional de verano para prevenir accidentes viales.

Estos operativos se reforzarán los fines de semana y más que todo, los filtros serán preventivos y no recaudatorios, y se buscará evitar accidentes provocados por choferes ebrios y así evitar tragedias que lamentar en las principales avenidas de la ciudad.

Para ello se contará con supervisión y coordinación con otras dependencias para garantizar transparencia en su aplicación. La instrucción de alcalde es que todo sea apegado a derecho, dijo el nuevo titular del ramo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.