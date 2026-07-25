“Recolecta UAT” promueve la cultura ecológica en universitarios

Ciudad Victoria, Tam.- 25 de julio de 2026.- Como parte de su firme compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social universitaria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo una jornada más de la campaña permanente de reciclaje “RecolectaUAT”.

Esta iniciativa, impulsada a través de Familia UAT, consolida la participación de facultades, unidades académicas y el personal administrativo en favor del entorno.

Este esfuerzo continuo responde a la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, de propiciar el fortalecimiento a los espacios de formación integral y de vinculación social, demostrando que la máxima casa de estudios no solo educa en las aulas, sino que promueve acciones concretas que impactan positivamente en la comunidad tamaulipeca.

La jornada concluyó en la explanada del Edificio de Gestión del Conocimiento, donde las diferentes áreas administrativas, escuelas e institutos de la UAT se dieron cita para hacer la entrega de materiales reciclables como, papel, cartón, plástico PET, pilas, taparroscas y tapas plásticas

Cabe destacar el noble propósito de esta colecta, ya que tanto las taparroscas como el resto de los materiales recaudados serán donados en apoyo a causas sociales y de salud.

De esta manera, la iniciativa no solo mitiga el impacto ecológico en el entorno, sino que traduce el esfuerzo de la comunidad universitaria en un beneficio directo para sectores vulnerables, uniendo con gran sensibilidad el cuidado ambiental con la solidaridad humana y el compromiso social.

A través de estas acciones, la gestión universitaria de la UAT fortalece la cultura ambiental, promueve la corresponsabilidad entre su personal y sus estudiantes, y contribuye activamente a la construcción de una universidad más sostenible en bene