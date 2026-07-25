Olga Sosa: sembrar la paz con hechos

La senadora rechazó a quienes buscan sembrar el odio o la violencia y convocó a los ciudadanos a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, hizo un llamado a las vecinas y los vecinos de Ciudad Victoria para seguir construyendo la paz para Tamaulipas en unidad sociedad y gobierno.

“Sigamos construyendo la paz en nuestro Tamaulipas, vamos a abrazar la paz no solo con las manos sino con hechos, vamos a educar para que donde ha sido sembrada la venganza o la violencia sembremos la paz todos juntos”, enfatizó, al encabezar una asamblea informativa en el antiguo camino real a Tula.

La legisladora morenista destacó la nueva estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y dirigida por el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, cuyos ejes centrales son: la atención a las causas, consolidación de la guardia nacional, inteligencia e investigación y coordinación con el gabinete de seguridad.

Ante un centenar de vecinos de diferentes sectores de la ciudad y distintos municipios cercanos a la Capital, Olga Sosa agradeció la anfitrionía de la regidora Rosa Belia Ruíz , quien a su vez respaldó el trabajo de territorio de la senadora quien ha recorrido los municipios informando sobre las acciones del Senado y recogiendo las voces de los tamaulipecos.

La Senadora, quien tiene el récord como la más productiva en el Senado por el número de iniciativas presentadas y aprobadas, informó sobre las 26 reformas aprobadas en la Cámara Alta en defensa de la soberanía y los derechos del pueblo de México.

La representante de los tamaulipecos en el Congreso de la Unión llamó a los presentes a defender a los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal Anaya, ante los embates de quienes prefieren sembrar el odio antes que construir la paz.

Entrega credenciales de Morena

Con el presidente del consejo político de Morena en Tamaulipas, Rómulo Pérez, así como los secretarios de organización Sergio Huerta, finanzas Noralba Juárez y mujeres Valentina recorrió casa por casa de la ciudad capital para entregar la credencial de protagonista del cambio verdadero y darles la bienvenida a la militancia de Morena.

En la convivencia con las vecinas y los vecinos, la senadora Olga Sosa Ruíz , pidió a los asistentes hacer la reflexión de la defensa de la soberanía y cerrar filas contra el injerencismo extranjero en “México manda el pueblo”.