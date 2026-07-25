Olga Sosa: Con esperanza, entusiasmo y alegría en la defensa de la soberanía

“Defendamos a la presidenta, al gobernador, a todas y todos los que caminamos el territorio para que la transformación llegue a todos los rincones de Aldama”, indicó.

Aldama, Tamaulipas.- La senadora Olga Sosa Ruíz convocó a la población de este municipio a defender el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, con esperanza, entusiasmo y alegría.

Al participar en una asamblea informativa en este municipio junto a la presidenta de Morena en Tamaulipas, Lupita Gómez y la presidenta municipal Nohemí Sosa Villarreal; la legisladora morenista llamó a fortalecer la red morenista en el municipio y replicar los resultados de la cuarta transformación que son: más bienestar y derechos para todas las personas.

“Es un orgullo estar en Aldama, cuna de mujeres y hombres valientes comprometidos con la transformación”, expresó al referirse al público que se dio cita en la plaza pública municipal.

La congresista informó sobre las dos iniciativas aprobadas por los senadores tamaulipecos contra el injerencismo y la intromisión de países extranjeros.

“Porque el injerencismo no solo se da por vías diplomáticas, por amenazas internacionales, también se da por medios indirectos: campañas digitales de desinformación, activismo digital operados bajo un mismo guion”, enfatizó.

En la asamblea celebrada en la plaza principal participaron el senador José Ramón Gómez Leal; la diputada federal, Blanca Narro; el diputado local, Alberto Moctezuma Castillo, además de liderazgos estatales y locales de Morena.

“Somos millones las personas que estamos convencidos de trabajar con la gente, sirviendo con humildad, con honestidad, con respeto y amor al pueblo”, puntualizó.