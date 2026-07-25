Impulsa SEDENER acuerdo de simplificación administrativa y estabilidad del mercado de los petrolíferos en Tamaulipas

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Julio 25 de 2026.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Energético impulsa el Acuerdo de Coordinación y Colaboración para el Fortalecimiento de la Seguridad Energética, la Simplificación Administrativa y la Estabilidad del Mercado de Petrolíferos en el Estado de Tamaulipas, en el marco de una estrategia que fortalezca la suficiencia, soberanía y justicia energética.

El acceso a combustibles constituye un elemento estratégico para el desarrollo económico, de la industria, la movilidad, los mercados productivos y el bienestar de la población, por lo que es de interés público promover acciones coordinadas entre los niveles de gobierno y los actores principales del mercado de los petrolíferos, para que se garantice un suministro continuo de combustibles en la entidad.

El Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, indicó que es de interés público promover acciones coordinadas que fortalezcan la eficiencia institucional y contribuyan a un mercado de combustibles estable y competitivo, de ahí se reconoce que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y los actores del sector energético constituye un mecanismo eficaz para identificar oportunidades de mejora administrativa y reducir cargas regulatorias.

Para exponer este acuerdo a sus principales actores, el secretario, Walter Ángel, realizó visitas de trabajo en la zona conurbada del sur del estado; Altamira, Ciudad Madero y Tampico, para conocer de cerca las inquietudes de los empresarios gasolineros y prácticas que se enfrentan en cada municipio, para así retomar opiniones y mejores prácticas para la consolidación del Acuerdo.

A través de este Acuerdo se busca la prevención de prácticas que afecten el mercado y la generación de condiciones que beneficien a la población garantizando un suministro continúo y la estabilidad de los precios de los petrolíferos a fin de proteger la economía, fortalecer la suficiencia energética y evitar impactos inflacionarios en los bienes de consumo básico en favor de las y los tamaulipecos.