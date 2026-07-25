Fortalece la UAT la formación integral de la niñez mediante el campamento artístico “Tardes Creativas 2026”

Ciudad Victoria, Tam.- 25 de julio de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo, en Ciudad Victoria, el campamento artístico “Tardes Creativas UAT Verano 2026”, organizado a través de la Dirección de Cultura y Arte de la Secretaría de Vinculación.

Este programa reunió a niñas y niños de entre 5 y 12 años en los distintos talleres que conformaron el proyecto de verano, brindándoles un espacio diseñado para estimular su imaginación, fortalecer sus habilidades artísticas y fomentar la convivencia.

Esta iniciativa se alinea con la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, enfocada en el fortalecimiento de espacios para la formación integral que ofrece la UAT. A través de estas acciones, la máxima casa de estudios reafirma su compromiso con la vinculación social, extendiendo los beneficios del arte y la cultura hacia la comunidad y las nuevas generaciones.

Del 6 al 17 de julio, las y los participantes tuvieron la oportunidad de explorar múltiples disciplinas que les permitieron expresar sus emociones y descubrir nuevas aptitudes. El programa incluyó talleres de canto, jazz, danza folklórica, teatro, pantomima, guitarra, dibujo, pintura, creación de cuentos, ritmo y coordinación.

Entre risas, juegos y dinámicas preparadas por los instructores, el ambiente en estos espacios universitarios ubicados en el centro de la capital tamaulipeca se llenó de energía y color gracias al gran interés y entusiasmo mostrado por la niñez en cada jornada.

Durante dos semanas, la UAT ofreció a la niñez un espacio para desarrollar su creatividad y acercarse al arte de una manera divertida y enriquecedora; además de fortalecer, en los pequeños, aspectos como la disciplina y el trabajo en equipo, valores fundamentales que les serán útiles durante su vida diaria.