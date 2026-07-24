PROTAGONIZA CORRECAMINOS ESPECTACULAR EMPATE EN ZACATECAS

-El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas abre con un punto de visita su participación en el Torneo Apertura 2026

Zacatecas, Zacatecas.- Correcaminos obtuvo su primer punto del torneo, luego de sellar un empate 3 a 3 en su visita a Mineros de Zacatecas en el duelo que inauguró el Apertura 2026 en la jornada 1.

Goles del colombiano Duvan Mina al minuto ’20, de Oliver Pérez al ’68 y Omar Islas al ’70, quedaron en la estadística de esta primera fecha para la escuadra azulnaranja.

Por Mineros marcaron Mauro Pérez al ’49 y con un doblete José Ávila a los minutos ’62 y ’94, escribieron la historia de esta igualada.

Gabriel “Místico” Pereyra planteó un juego en el que buscó la presencia ofensiva y logró presentar un equipo con personalidad y sacrificio, sellos distintivos que apuntan a la aspiración de protagonismo y respeto en el circuito.

El primer tanto de la noche vino tras un tiro de esquina en el que, tras remate de Di Pippa, un rechace del arquero dejó a merced de Mina el esférico, que no perdonó y mandó al fondo de las redes.

En un arribo por sector izquierdo, Mauro Pérez Guadarrama logró capitalizar un centro dentro del área y así consiguió el empate en la compensación de la primera mitad.

En la reanudación Mineros le dio la vuelta al minuto ’62 por conducto de José Ávila tras jugada a balón parado.

Correcaminos no bajó los brazos y tras los ajustes realizados por el timonel argentino, vino Oliver Pérez para prender con un zapatazo despiadado desde fuera del área para el 2 a 2, al minuto ’68.

El empuje y la garra llevaron al equipo de la UAT a darle la vuelta al marcador por conducto de Omar Islas quien no dio el balón por perdido y tras disparar al arco, en una segunda acción mandó anidar el 3 a 2.

Mineros y Correcaminos se enfrascaron en un toma y daca en el cierre del juego y fueron los locales quienes capitalizaron en tiempo de compensación por conducto de Ávila.

Con el empate trepidante 3 a 3, Correcaminos se presentará en casa con el respaldo de sus Leales, el próximo viernes 31 de julio en punto de las 7 de la noche cuando reciba al monarca vigente, Alteños de Tepatitlán.