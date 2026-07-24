Otorga UPV becas para asegurar acceso a estudiantes de educación media superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 24 de 2026.- La Universidad Politécnica de Victoria (UPV), a través de su rector, Luis Felipe Castillo Cortés, firmó un convenio de colaboración con titulares de 18 instituciones públicas de educación media superior de la región centro de Tamaulipas, para estimular a las y los alumnos egresados de dicho nivel a continuar sus estudios profesionales a través de una beca institucional en la universidad.

El rector informó que esta beca será de excelencia y se otorgará al estudiante con el mejor promedio de calificación de cada plantel escolar que ingrese a la UPV, con la condonación del 100 por ciento del pago de colegiatura, recursos para material didáctico y una computadora portátil, además de recursos para el aprendizaje de un idioma extranjero distinto del inglés.

Detalló que este convenio también establece becas con descuentos en el pago de colegiaturas: del 100 por ciento para los alumnos con promedios de 9.5 a 10; del 50 por ciento para promedios de 9.0 a 9.4, y del 30 por ciento para promedios de 8.5 a 8.9

Aseguró que este esfuerzo conjunto entre la UPV y los planteles de educación media superior reafirma el compromiso de impartir una educación de calidad, incluyente y orientada al desarrollo de Tamaulipas, que además apoya la economía de las familias tamaulipecas.

Recalcó que el propósito de este acuerdo académico es fortalecer las oportunidades educativas y profesionales de las y los estudiantes que son el presente y el futuro de la comunidad universitaria, contribuyendo así al cumplimiento de la política educativa y humanista que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Por su parte, Gil Marcelino Aguilar Cuesta, Director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, agradeció las oportunidades que se ofrecen a las y los jóvenes egresados del nivel medio superior para continuar su desarrollo personal mediante una carrera profesional en la Universidad Politécnica de Victoria.

Durante la firma del importante acuerdo estuvieron presentes además Olegario Muñiz Cura, titular de la Oficina Estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica y de Servicios en Tamaulipas; Víctor Manuel González Salúm, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas; Fernando Arizpe Pedraza, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, entre otros.