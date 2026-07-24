Olga Sosa participa en el 409 Aniversario de Jaumave

Histórica cabalgata organizada por el presidente municipal Manuel Baez

Jaumave, Tamaulipas. – La Senadora Olga Sosa Ruíz en reconocimiento a la relevancia histórica de Jaumave y por invitación del alcalde Manuel Baez, participó en la cabalgata con motivo del 409 aniversario de su fundación, misma que reunió a cientos de hombres y mujeres a caballo de Tamaulipas y representaciones de Nuevo León.

En su mensaje dirigido a la población de este municipio del altiplano tamaulipeco la senadora afirmó: “con profundo orgullo celebramos el 409 Aniversario de Jaumave, fundado por Don José de Escandón que cuenta una riqueza natural única -con biodiversidad, ojos de agua, guacamayas- que le da identidad a este bello municipio”.

La legisladora morenista convivió y dialogó con los habitantes este municipio a quienes les expresó su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, y reconoció el valor de recuperar las raíces e historia, tradiciones y cultura para cuidar el legado de dónde venimos.

Sosa Ruíz , destacó que de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal, Jaumave y Tamaulipas siguen avanzando y alcanzando mayores niveles de bienestar.

“Mi reconocimiento al profesor Manuel Baez por ser ejemplo de trabajo diario, de compromiso y de amor a Jaumave”, enfatizó la representante de Tamaulipas en el Senado de la República.

La congresista dijo en entrevista que continúa recorriendo el territorio tamaulipeco por convicción y en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para estar cerca del pueblo informando de las reformas aprobadas y de los principios de honestidad y defensa de la soberanía del segundo piso de la cuarta transformación.

En la histórica cabalgata participaron los alcaldes de Tula, René Lara y Humberto Hinojosa, así como las alcaldesas Corina Garza de Jiménez, Cindy Monita de Palmillas, Yazmín Saldaña de Abasolo, Maricela Rodríguez de Bustamente así como el diputado local Marcelo Abundis, el subsecretario Ángel Najera, así como autoridades de distintos niveles de gobierno.