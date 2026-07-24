Ofrece Tamaulipas una gran variedad de destinos de naturaleza al visitante: Turismo

-Un estado que lo tiene todo: cuenta con la Reserva de la Biosfera El Cielo, la Sierra Madre Oriental y muchas otras bellezas más que sorprenden

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 24 de 2026.- Con municipios que invitan a vivir experiencias únicas de contacto profundo con la naturaleza, entre sierras, cañones, bosques y paisajes que deslumbran por su diversidad y belleza, Tamaulipas, seguro, te enamora.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó la gran riqueza natural del estado que coloca a la entidad en un lugar privilegiado para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Tenemos sierras, cañones, cascadas, cuevas, bosques de la Sierra Madre Oriental y la Biosfera El Cielo, que permiten actividades como senderismo, ecoturismo, observación de aves, rapel, campismo, exploración de ríos y formaciones naturales que enriquecen la oferta turística del estado, señaló.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya ha apostado al desarrollo regional equilibrado, impulsando con fuerza el turismo como motor económico, apoyando el crecimiento de las comunidades locales en beneficio directo de las familias tamaulipecas, fortaleciendo la seguridad y mejorando la conectividad para ofrecer una experiencia de primer nivel a visitantes locales, nacionales e internacionales”, aseguró el funcionario estatal.

Algunos municipios que ofrecen naturaleza entre otros atractivos más, son: Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria, Villagrán, Xicoténcatl, Tampico y Reynosa.

En ellos se pueden encontrar desde las bellezas como la región de la Biosfera “El Cielo”, la joya más famosa en Gómez Farías y uno de los sitios con mayor biodiversidad del noreste del país.

Jaumave ofrece el Santuario de las Guacamayas, cascadas, actividades de rapel, montañismo y observación de flora y fauna. En Llera destaca el río Guayalejo, ideal para practicar kayak, disfrutar de balnearios naturales, recorrer cañones y realizar campismo familiar.

Ocampo ofrece exploración de cuevas, senderismo en la sierra y ecoturismo comunitario. En Palmillas se puede disfrutar del senderismo, paisajes montañosos y del paraje conocido como El Salto. Aldama destaca por sus pozas y por albergar uno de los cenotes más profundos del mundo. En Ciudad Victoria sobresalen el Cañón del Novillo, el Ojito de Santa Ana y el Parque Los Troncones, donde es posible realizar diversas actividades al aire libre.