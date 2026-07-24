Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Olga Sosa muy movida por Tamaulipas

Para qué se le quita, una de la senadoras más movidas y más activas con aspiraciones visibles rumbo a la gubernatura de Tamaulipas es nada más y nada menos que la orgullosamente tampiqueña Olga Sosa Ruiz, quien ha ganado fuertemente en actos públicos coreadas con gritos de apoyo, pues ha mostrado además estructura territorial y recorrido constante en los 43 municipios de la entidad. Misma a la que le ha dado varias vueltas y con miras al proceso electoral del 2028. Antes celebraremos la elección del 2027.

A la legisladora, a la más productiva del grupo parlamentario de Morena en el senado de la Republica, la hemos visto últimamente encabezando cabalgatas como la de Tula y Jaumave, donde celebraron sus primeros 409 años de su fundación, la cual fue invitada especial por los ediles René Lara Cisneros y Manuel Báez Martínez, respectivamente, donde hubo concentraciones de simpatizantes hacia su figura y la destapan a gritos de gobernadora. Así roba reflectores en cada evento que se hace presente por cada uno de los municipios de Tamaulipas.

En estas celebraciones de aniversarios de estos dos municipios entre otros más, a Olga Sosa la hemos visto cabalgar a todo galope y al más viejo estilo de lo del oeste, porque sabe cuál es el rumbo, la meta y a dónde va, sino es por Tamaulipas.

Todos sabemos que la senadora Sosa Ruiz irá por Morena y tarde que temprano, tendrá que pedir licencia para competir por la gubernatura de Tamaulipas, pues la verdadera transformación requiere de unidad y trabajo en territorio y Olga Sosa Ruiz lo ha venido construyendo y conquistando en cada uno de los municipios de la entidad, por lo que de aquí en adelante, no la pierda de vista en el futuro inmediato y reciente.

Tan solo en Tula recientemente dijo la senadora: “Su magia nos enorgullece; su historia nos define; y el amor de su gente, nos engrandece”, quien destacó por su cercanía a las tradiciones que fortalecen la identidad tulteca y tamaulipeca.

Asimismo destacó que de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal, tanto Tula como Jaumave y todo Tamaulipas siguen avanzando y alcanzando mayores niveles de bienestar.

NOTAS CORTAS

1.- Por fin vimos en un evento público al primer damo del municipio de Miquihuana, Roque Sánchez Carrizal. Lo vimos cabalgando en Jaumave campantemente en el aniversario del municipio y en primera fila para darse a notar. Y como no, pues está bien llenito el muchacho, alegre y parrandero. Pues que haría, se portaría bien que hasta le dieron permiso de disfrutar.

2.- Hay un tipo en Jaumave que se dice particular o asistente del actual alcalde, un tal Ángel, que en lugar de ayudar al munícipe estorba y le echa a perder todo. Así como se quiere Avanzar. Habrá más.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.