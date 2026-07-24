Acerca ITM programas y servicios a familias migrantes de la región de El Mante

El Mante, Tamaulipas.- Julio 24 de 2026.- En cumplimiento de la política humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para garantizar una atención cercana, integral y con enfoque de derechos humanos a las personas migrantes y sus familias, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), continúa fortaleciendo la presencia institucional en las comunidades, acercando programas y servicios que contribuyen al bienestar de las y los tamaulipecos con vínculo migrante.

Como parte de estas acciones, y en representación del director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, el delegado regional en El Mante, José Reyes Guevara Servín, realizó una gira de trabajo por las comunidades de El Abra, Ejido Celaya, Los Aztecas, Nueva Apolonia y localidades aledañas, donde sostuvo reuniones con autoridades ejidales y familias de la región.

Durante los encuentros se difundieron los programas y servicios que ofrece el Instituto, entre ellos el Programa de Doble Nacionalidad para niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos e hijos de padres tamaulipecos; la gestión del pasaporte estadounidense; el programa de visas de reunificación familiar para personas mayores de 65 años que tienen más de diez años sin ver a sus familiares; así como la asesoría para que las y los tamaulipecos que laboraron en Estados Unidos puedan acceder a las pensiones y beneficios derivados de sus derechos laborales.

Asimismo, se brindó orientación para la localización de familiares originarios de esta región que pudieran encontrarse detenidos en Estados Unidos y en proceso de repatriación, además de información sobre los diversos servicios de asesoría, gestión y acompañamiento que ofrece el Instituto a las personas migrantes y sus familias.

Las reuniones permitieron atender de manera personalizada las inquietudes de las familias asistentes y fortalecer la difusión de programas que promueven la identidad jurídica de las familias binacionales, la reunificación familiar y el acceso a derechos y oportunidades para la comunidad migrante.

Como resultado de estas reuniones, las y los comisariados ejidales expresaron su disposición de colaborar como enlaces comunitarios del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, con el propósito de ampliar la difusión de los programas y facilitar que un mayor número de personas pueda beneficiarse de ellos.