Informan a adolescentes para prevenir consumo de sustancias nocivas durante las vacaciones

-A través de la DEMA de la SSPT se emitieron recomendaciones para un uso adecuado del tiempo libre durante los días de asueto escolar

Altamira, Tamaulipas.- Julio 23 de 2026.- Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias nocivas para la salud durante el periodo vacacional de verano, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) impartió una plática grupal a menores de edad, quienes recibieron recomendaciones sobre usos positivos del tiempo libre.

La sesión tuvo como sede el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en el municipio de Altamira y contó con la participación de menores de edad en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad, quienes asistieron en compañía de sus padres y madres.

Durante este periodo, se recomendó a las familias practicar ejercicio físico, realizar actividades recreativas, lúdicas y culturales que permitan a las y los adolescentes tener un estilo de vida saludable mientras se fortalecen los vínculos familiares.

Asimismo, se exhortó a las personas cuidadoras a supervisar el uso de medios digitales en esta etapa, para evitar contenidos, sitios y el contacto con quienes emplean esta vía para atentar contra su integridad.

Para reforzar los conocimientos adquiridos en esta actividad, se entregaron folletos ilustrativos sobre las adicciones, sus causas, características y consecuencias, tanto en la salud como en la seguridad, puesto que el consumo de algunas sustancias está relacionado con conductas antisociales.

Esta orientación forma parte de las medidas de sanción de carácter socioeducativo implementadas por la SSPT para prevenir el delito y su reincidencia desde un enfoque integral.