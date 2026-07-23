Estudiantes de la UAT desarrollan nanocompuesto para combatir células cancerosas

Ciudad Victoria, Tam.- 23 de julio de 2026.- Estudiantes de la Escuela Preparatoria Mante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan un nanocompuesto diseñado como un tratamiento coadyuvante capaz de destruir células tumorales de cáncer de mama y pulmón, reduciendo significativamente los efectos secundarios de las terapias convencionales.

El equipo de jóvenes investigadores está integrado por Fernando Aguiñaga García, alumno de sexto semestre y Leslie Flores Rodríguez y Sofía Covarrubias, de cuarto semestre; con la asesoría de la Dra. Karely Anaya Garza y del Dr. Enrique Rocha Rangel, como científico calificado.

Su propuesta consiste en la síntesis y nanoescalado de un compuesto híbrido que utiliza una matriz de carbón activado derivado del bagazo de caña de azúcar, la cual ha sido funcionalizada con quitosano —un biopolímero natural extraído del exoesqueleto del camarón— y, posteriormente, integrada con óxidos metálicos.

El resultado es un sistema multicomponente adaptado para interactuar específicamente con el microambiente tumoral. Al ingresar al organismo, el material aprovecha las condiciones fisicoquímicas de las áreas afectadas para modular el estrés oxidativo y generar de manera controlada especies reactivas de oxígeno, activando las vías de la apoptosis (muerte celular controlada) en las líneas celulares tumorales.

Este material destaca por su tamaño ultra pequeño de apenas 32 nanómetros (aproximadamente 1 700 veces más delgado que un cabello de bebé) propiedad que permite que las partículas proliferen con éxito y se infiltren de forma óptima en las estructuras celulares internas.

A diferencia de las quimioterapias que dañan todo el cuerpo por igual, la ventaja de este nanocompuesto de la UAT es su ataque selectivo, el cual ignora las células sanas y solo se activa cuando detecta el ambiente alterado de los tumores de mama y pulmón. Una vez ahí, libera una reacción química que obliga al cáncer a destruirse a sí mismo, manteniendo el tejido sano intacto.

Debido al rigor analítico y su alta viabilidad, además de que, al aprovechar residuos agrícolas y pesqueros que dan pie a limpiar el entorno y reducir drásticamente los costos de producción, el proyecto obtuvo el Primer Lugar Estatal en la Feria de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas 2026 (FECIT), organizada por el COTACYT, en la categoría de Media Superior, dentro del área de Ciencias de los Materiales, Medicina y Ciencias de la Salud, lo que les da el pase para representar a Tamaulipas en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2027, a celebrarse en San Luis Potosí.