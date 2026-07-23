Entrega DIF Tamaulipas dotaciones para que estudiantes continúen con sus desayunos escolares en vacaciones

-El Sistema DIF Tamaulipas distribuyó más de 105 mil dotaciones alimentarias a familias de alumnas y alumnos beneficiarios del Programa Desayunos Escolares, para que puedan preparar desayunos calientes y nutritivos en casa durante el periodo vacacional de verano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 23 de 2025.- Con el propósito de contribuir a una alimentación nutritiva durante el periodo vacacional de verano, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, a través de la Dirección de Programas Alimentarios, llevó a cabo la distribución de las Dotaciones de Verano del Programa Desayunos Escolares, en beneficio de niñas, niños y adolescentes de los 43 municipios del estado.

En total se entregaron 105,374 dotaciones alimentarias en 2,600 planteles educativos, dirigidas a las y los estudiantes que forman parte del padrón de beneficiarios del Programa Desayunos Escolares.

Cada dotación contiene productos como harina de maíz, arroz, aceite vegetal, lenteja, frijol, atún en agua, leche, chícharo y cacahuate, lo que permite que las y los estudiantes continúen recibiendo un desayuno nutritivo y caliente durante las vacaciones, preparado en sus hogares con el apoyo de sus familias.

La distribución de los apoyos se realizó directamente en los centros educativos mediante el proveedor de insumos alimentarios. Posteriormente, directivos y comités escolares recibieron las dotaciones para entregarlas a madres, padres de familia y personas tutoras de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar el bienestar y el desarrollo integral de la niñez tamaulipeca, al garantizar el acceso a una alimentación adecuada que favorezca su sano crecimiento, aprendizaje y calidad de vida, incluso durante los periodos vacacionales.