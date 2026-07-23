Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

409 Aniversario de Jaumave, fiesta en grande

*Livio Flores, es el flamante Director de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria. Experto en la materia

Para cuando usted esté leyendo estas líneas seguramente ya todo estaba listo para este día jueves 23 de julio para celebrar en grande los 409 Aniversario de la fundación del municipio de las guacamayas, Jaumave, donde hasta lo que sabíamos, según el alcalde Manuel Báez Martínez, amenazaba en aventar la casa por la ventana para conmemorar estas fiestas que además de ser una tradición, saben hacer región.

Y lo celebrarían con un programa muy completo, ceremonia cívica, almuerzo, cabalgata, comida, rifa, jaripeo y un gran baile popular para cerrar con broche de oro esta gran fiesta del municipio. Seguramente lo encabezaría el alcalde, un representante personal del gobernador Américo Villarreal Anaya, la senadora Olga Sosa Ruiz, alcaldesas y alcaldes de la región e invitados especiales…Bajo el slogan: Jaumave te espera, Tradición que Inspira.

El evento iniciaría según la agenda desde las 8:30 a.m. y se contemplaban los Honores a la Bandera, una reseña histórica del municipio, además de una serie de eventos todo el día y como parte del programa se contemplaría también la intervención del párroco del municipio para dar la bendición al orden del día.

Desde el Gobierno del estado, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, les dice a sus habitantes: Felicidades a Jaumave por un año más de historia.

Deseamos a todas y todos sus poblaciones un día de alegría y festejo.

El Gobierno del Estado reitera su compromiso de seguir fortaleciendo el crecimiento de todos los municipios de Tamaulipas, trabajando en colaboración con cada uno de ellos para construir bienestar y prosperidad.

Otros paisanos desde algún punto estratégico fuera de este bello lugar les dicen: Que siga la alegría y el progreso para Jaumave cada vez más fuerte y tierra de encanto. Arriba Jaumave y no se rajen.

Bueno, pues si les interesa la agenda del día ahí les va:

De acuerdo a la agenda y el orden de ese día es lo siguiente:

8:30 a.m.- Ceremonia Cívica.

9:30 a.m.- Almuerzo para cabalgantes.

11:00 a.m.- Inicio de cabalgata.

2:00 p.m.- Comida y rifa.

3:30 p.m.- Jaripeo.

8:00 p.m.- Gran baile popular para toda la comunidad y visitantes.

2.- Por cierto, hoy en Jaumave en sus primeros 409 Aniversario de su fundación, seguramente veremos muy atentos por ahi a todos los representantes del cabildo (Regidores), en particular al Primer Regidor: Prof. Jorge Alberto Balderas Mendoza y a la Segundo Regidor: Profa. Yesenia Soto González. Así como al Secretario del Ayuntamiento Julio Cesar García Montalvo y al titular de la Comapa local, al discreto Ignacio “Nachito” Antonio Uvalle Gallardo. Qué bueno que estén al tanto de estas fiestas del municipio, pues su historia, sus raíces y costumbres los distingue. Un Aniversario más que hay que celebrar.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, ya hay nuevo Director de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, conocedor de estos menesteres, Livio Flores Rodríguez, cargo que fue aprobado unánimemente por el cabildo victorense la tarde este este martes 21 de julio. Si recordamos, Livio ya había estado en ese puesto en la primera administración del actual alcalde Lalo Gattás y ahora le dará de frente formal a la temporada vacacional, periodo en el que la corporación mantiene operativos para agilizar la circulación y prevenir accidentes en la capital tamaulipeca.

Por si no lo sabe amable lector, el Lic. Livio Flores con esta ya ha estado tres veces en el cargo, pues trae experiencia, capacidad y es de resultados.

2.- Que las fiestas alusivas a los 409 años de la fundación de Tula celebrada ayer miércoles arrojó saldo blanco, dijo el alcalde Rene Lara Cisneros, pues fue una conmemoración 100 por ciento familiar y ahí quedó para la historia.

3.- Me informan de buena fuente que nuestro Editor del periódico “El Decidor”, Lic. Rosbel Bazán López, salió bien de la operación al que fue intervenido quirúrgicamente la tarde de este miércoles en un nosocomio de Ciudad Victoria. Qué bueno amigo y ánimo, pues te esperan muchas batallas que hay que conquistar, pues tu medio informativo, NO VENDE MENTIRAS.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.