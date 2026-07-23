Concluye con éxito la campaña de prevención “IN LOVE” en playas turísticas de Tamaulipas: INJUVE

-Se distribuyeron de manera estratégica 29,000 preservativos y material educativo para promover la salud sexual responsable entre la juventud

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Julio 23 de 2026.- Con el propósito de salvaguardar el bienestar de la juventud y fomentar una cultura de autocuidado durante el periodo vacacional, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) dio por concluido el despliegue de sus jornadas informativas y preventivas denominadas “IN LOVE: Más Amor Menos Riesgos”, las cuales tuvieron presencia en los principales destinos turísticos de la entidad.

La estrategia de impacto social registró la distribución total de 29,000 unidades de preservativos y material didáctico. Dichas acciones estuvieron estrictamente orientadas a promover la salud sexual responsable y un entorno seguro para las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que visitaron los puntos turísticos del estado.

Para dar cobertura integral, las brigadas operativas instalaron módulos institucionales que funcionaron de manera simultánea concentrando sus esfuerzos en puntos clave como: Playa Miramar en Ciudad Madero, Playa Tesoro en Altamira, Playa La Pesca en Soto La Marina, Playa Carbonera en San Fernando y Playa Bagdad en Matamoros.

El Director General del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, destacó que esta campaña responde a las políticas públicas de bienestar impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha priorizado el desarrollo integral y la protección de los sectores jóvenes a través de una visión humanista y de cercanía social.

Bajo la estructura de la Secretaría del Trabajo, dirigida por Luis Gerardo Illoldi Reyes, el Instituto consolidó su presencia territorial. El funcionario estatal precisó que los módulos instalados no solo fungieron como centros de entrega de insumos básicos de prevención, sino también como canales efectivos para acercar los programas de atención del Gobierno del Estado a las zonas de mayor concentración turística.

“Nuestra prioridad es estar presentes donde se encuentra la juventud tamaulipeca, ofreciéndoles herramientas claras y accesibles para que disfruten de sus periodos de recreación con total responsabilidad y plena conciencia de su salud”, puntualizó Rodríguez Perales, reiterando la importancia de empoderar a la población joven mediante la prevención oportuna en espacios públicos.

Finalmente, las autoridades informaron que para garantizar el éxito y la seguridad de cada jornada se mantuvo una estrecha coordinación con las administraciones municipales, la Secretaría de Turismo, Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, logrando un balance positivo en beneficio de los asistentes y asegurando el manejo responsable de los residuos generados.