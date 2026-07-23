Capacita SIPRODDIS a más de 11 mil personas para fortalecer la inclusión en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 23 de 2026.- La construcción de una sociedad más incluyente requiere generar conciencia, eliminar barreras y fortalecer la participación de todos los sectores. Bajo esa premisa, el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS) desarrolló durante el primer semestre de 2026 diversas acciones de capacitación y sensibilización, informó el secretario ejecutivo, Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez.

“Durante estos primeros seis meses del año trabajamos para fortalecer una cultura de inclusión y respeto, convencidos de que la empatía se construye a través de la sensibilización y la participación de toda la sociedad. Nuestro compromiso es seguir generando espacios donde las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos y desarrollarse en igualdad de oportunidades”, expresó.

Arellano Rodríguez informó que, entre enero y junio, SIPRODDIS impartió 87 talleres de Cultura de la Discapacidad, beneficiando a 11 mil 930 personas en diferentes municipios del estado, acercando herramientas para fomentar el respeto, la inclusión y la eliminación de barreras sociales.

Asimismo, señaló que se realizó el encuentro “Mujeres que Inspiran”, en el que participaron 135 mujeres, además de dos Encuentros Culturales Municipales que reunieron a 362 asistentes, fortaleciendo la participación comunitaria y el reconocimiento de las capacidades de las personas con discapacidad.

El funcionario añadió que también se desarrollaron dos Circuitos de los Sentidos, mediante los cuales 650 personas vivieron experiencias de sensibilización sobre discapacidad; además de la jornada “Jugando sin Barreras”, realizada en la Casa Hogar San Antonio con la participación de 130 personas.

“Estas actividades permiten que niñas, niños, jóvenes y adultos comprendan la importancia de la inclusión desde una perspectiva vivencial. Cuando una sociedad conoce y entiende las distintas realidades que enfrentan las personas con discapacidad, es más fácil construir entornos accesibles y libres de discriminación”, afirmó.

Como parte de las acciones de capacitación especializada, SIPRODDIS organizó el foro “Neurodesarrollo e Inclusión en el Aula: Estrategias para atender Autismo, Lenguaje y TDAH”, con la asistencia de 156 participantes, así como la actividad de Cine Inclusivo, que sensibilizó a 277 personas sobre la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades.

Arellano Rodríguez subrayó que estas acciones forman parte de la política humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.

Finalmente, reiteró que SIPRODDIS continuará promoviendo programas de sensibilización, capacitación y vinculación con instituciones públicas, privadas y sociales, con el objetivo de seguir construyendo un Tamaulipas más incluyente, accesible y comprometido con el bienestar de todas y todos.