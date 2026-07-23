Refuerza Registro Civil acciones para garantizar identidad y certeza jurídica a las familias

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Julio 23 de 2026 .- Durante el primer semestre de 2026 se fortalecieron las acciones para acercar los servicios registrales a la población mediante brigadas itinerantes realizadas en diversos municipios del estado, con el propósito de garantizar el derecho a la identidad y apoyar la economía de las familias, especialmente de los sectores más vulnerables, informó el Coordinador General del Registro Civil, Mauro Francisco Sandoval Contreras.

El funcionario señaló que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Registro Civil ha mantenido una estrategia permanente para llevar los servicios hasta las comunidades que más lo requieren, evitando traslados innecesarios y facilitando el acceso a trámites fundamentales.

“Nuestra prioridad es que ninguna persona vea limitado su derecho a la identidad por cuestiones de distancia o de recursos económicos. Por ello, siguiendo la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, hemos acercado los servicios del Registro Civil a las comunidades, brindando certeza jurídica y apoyando directamente la economía de las familias tamaulipecas”, expresó Sandoval Contreras.

Indicó que, como resultado de estas jornadas, se expidieron más de mil actas de nacimiento, se otorgaron más de 700 asesorías legales, se realizaron registros extemporáneos y se emitieron más de 100 CURP Biométricas, acciones que permiten a las personas acceder con mayor facilidad a programas sociales, servicios de salud, educación y otros trámites gubernamentales.

“Cada acta entregada, cada asesoría brindada y cada registro realizado representa la oportunidad para que una persona ejerza plenamente sus derechos. Nuestro compromiso es continuar acercando estos servicios a todos los municipios, con una atención cercana, eficiente y de calidad”, agregó.

El coordinador general destacó que las brigadas itinerantes forman parte de la estrategia del Gobierno del Estado para ampliar la cobertura de los servicios públicos y garantizar que las y los tamaulipecos cuenten con documentos oficiales que les otorguen identidad y certeza jurídica.

Finalmente, Mauro Francisco Sandoval Contreras reiteró que la Coordinación General del Registro Civil continuará fortaleciendo estas acciones durante el resto del año, llevando los servicios registrales a más comunidades y contribuyendo a consolidar un gobierno cercano, humanista y comprometido con el bienestar de la población.