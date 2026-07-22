Refuerza INJUVE lazos de unión entre jóvenes voluntarios de “Misión Tamaulipas”

-Durante el encuentro “Convivencia Juventud Increíble”, se reconoció su constante labor social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 22 de 2026.- Con el propósito de fortalecer el compañerismo y consolidar un sólido espíritu de equipo, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo el encuentro denominado “Convivencia Juventud Increíble”.

El evento desarrollado en las instalaciones del Parque Recreativo Tamatán reunió a jóvenes que integran activamente el voluntariado “Misión Tamaulipas”, quienes participaron de manera entusiasta en una jornada de integración, especialmente diseñada para reconocer su constante labor social.

Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, señaló que

durante el desarrollo de esta actividad, las y los asistentes formaron parte de la dinámica central titulada “El Mapa del Tiempo: Nuestros Mejores Momentos en Misión Tamaulipas”, enfocada en conectar emocionalmente a los participantes mediante la gratitud y el recuerdo colectivo.

Las y los jóvenes compartieron testimonios sobre sus momentos más felices dentro del voluntariado y el valor de los esfuerzos comunitarios que ha dejado huella en sus corazones, utilizando estas vivencias compartidas como un motor motivacional para continuar con su trabajo dentro de sus entornos.

Refirió que esta serie de estrategias responde puntualmente a la visión humanista del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido de forma prioritaria el impulso a las políticas públicas transversales que garanticen el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

En ese contexto, el INJUVE que pertenece a la Secretaría del Trabajo que lidera Luis Gerardo Illoldi Reyes, ejecuta estas dinámicas promoviendo de forma directa el bienestar para propiciar relaciones positivas entre la población joven de la entidad.

Rodríguez Perales, externó un mensaje de felicitación y agradecimiento a los presentes, manifestando, “nuestros jóvenes representan el motor de transformación en el estado; cada acción comunitaria emprendida por el voluntariado “Misión Tamaulipas” siembra la semilla de la paz y reconstruye de fondo el tejido social”.

“Espacios como “El Mapa del Tiempo” permiten no solo revivir las anécdotas más significativas de su labor, sino recordarles que su esfuerzo diario vale por completo la pena y que, unidos a través de la gratitud mutua, seguiremos consolidando un Tamaulipas más próspero”.

La jornada concluyó dejando una atmósfera de motivación renovada y lazos afectivos significativamente fortalecidos entre todos los colaboradores.