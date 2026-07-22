Recomienda Secretaría de Salud incrementar medidas preventivas por altas temperaturas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 22 de 2026.- Este año, se pronostica como uno de los más calurosos para la entidad tamaulipeca, para ello y por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en coordinación con el Sector Salud, fortalecen cada verano las acciones preventivas, con el fin de evitar enfermedades diarreicas y su complicación que es la deshidratación; o la insolación que pudiera desencadenar en golpe de calor.

Lo anterior lo manifestó la Directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, al tiempo de señalar que el titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, indicó que ante las altas temperaturas registradas en la entidad, se exhorta a la población a adoptar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud, especialmente durante los días críticos que, de acuerdo con el reporte del área de meteorología del Organismo Cuenca Golfo Norte, se extenderán en este periodo vacacional.

Dijo que con las altas temperaturas se incrementa el riesgo de padecimientos como golpe de calor, enfermedades diarreicas, deshidratación severa y complicaciones en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes e hipertensión.

También señaló que, durante esta temporada, pueden aumentar las enfermedades gastrointestinales, por lo que recomendó extremar medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, consumir alimentos en condiciones seguras y lavar muy bien frutas y verduras.

Entre las principales recomendaciones destaca el no exponerse directamente a los rayos solares de 11:00 a 17:00 horas; hidratarse de manera continua, especialmente a niños, niñas, ancianos, ancianas y personas inmunocomprometidas, ya que son los grupos con mayor riesgo a la deshidratación; usar sombrillas, sombreros o artículos que eviten que los rayos del sol estén en contacto directo con la piel.

De igual manera señaló, evitar realizar ejercicios o juegos deportivos en las horas antes señaladas; los trabajadores que realicen sus labores a la intemperie hacerse a la sombra al menos cada media hora y tomar abundante agua, entre otras recomendaciones.

Por último la funcionaria estatal destacó que en caso de identificar un paciente con signos o síntomas a insolación o golpe de calor, de inmediato colocarlo en un lugar de sombra y fresco, proporcionar agua, electrolitos orales y llevarlo a la unidad médica más cercana.