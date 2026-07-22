Publica SEDENER Criterios Orientadores para Proyectos de Infraestructura Energética en los 43 municipios del estado

Ciudad Victoria Tamaulupas.- Julio 22 de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas publicó los “Criterios Orientadores para la Validación Técnica y de Ocupación Territorial para Proyectos de Infraestructura Energética en el Estado de Tamaulipas”, como un instrumento que constituye un marco técnico especializado, de carácter optativo y no vinculante, diseñado para que los municipios de Tamaulipas evalúen el cobro de derechos por infraestructura energética bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Este instrumento técnico-y jurídico de la SEDENER, propone metodologías de cálculo diferenciadas para edificaciones permanentes, obras lineales y zonas de aprovechamiento energético, facilitando que los ayuntamientos motiven técnicamente sus actos de autoridad y permitan el cumplimiento de la regulación federal, señaló el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

Precisó que estos Criterios Orientadores, son el resultado de un esfuerzo concurrente entre el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, y los municipios de Tamaulipas, frente al arribo de proyectos estratégicos energéticos que ha sido aprobados desde la federación.

Ante este nuevo capítulo energético en Tamaulipas, los municipios tendrán a su alcance criterios técnicos y marcos de referencia en temas fundamentales para el desarrollo adecuado de los nuevos proyectos e inversiones, por ejemplo, el acceso a mejores prácticas en temas como Licencias de Construcción, Licencias de Operación y Cambios de Uso de Suelo, que permitirán ampliar el panorama para que los proyectos ocurran en territorio en el tiempo planeado por el Gobierno Federal encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum.

Puntualizó que de esta forma, se trabaja coordinadamente entre los diferentes niveles de gobierno para el impulso de proyectos estratégicos de generación de energía eléctrica, que beneficiarán el arribo de más inversiones y garantizarán la suficiencia energética del estado y de México; fortaleciendo a los municipios receptores, quienes son los primeros beneficiados de una política energética que construye la justicia y soberanía energética.

Los Criterios Orientadores pueden consultarse en: https://www.tamaulipas.gob.mx/energia/analisis-tecnicos/