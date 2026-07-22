Impulsa Tamaulipas Red Estatal de Clústeres para fortalecer inversión y competitividad

– La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que esta estrategia fortalecerá la coordinación entre empresas, academia y gobierno, además de consolidar proyectos de desarrollo económico de largo plazo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 22 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la competitividad del estado, atraer nuevas inversiones y consolidar una política industrial de largo plazo, el Gobierno de Tamaulipas impulsa la conformación de una Red Estatal de Clústeres y la elaboración de una nueva Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que esta estrategia responde a las oportunidades que presenta el nuevo entorno económico y permitirá consolidar los sectores con mayor potencial de crecimiento, además de brindar certeza jurídica y continuidad a los proyectos estratégicos del estado.

Explicó que Tamaulipas cuenta actualmente con clústeres en los sectores automotriz y eléctrico-electrónico, y avanza en la constitución del Clúster de Tecnologías de la Información. Asimismo, se analizan las vocaciones productivas del sector primario para impulsar un clúster agroindustrial y agroalimentario en la zona centro de la entidad.

Cantú Deándar señaló que también se trabaja de manera coordinada con la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, organismo que representa una fortaleza para la articulación empresarial y el desarrollo de proyectos industriales en esa región del estado.

La secretaria informó que el Gobierno del Estado prepara una iniciativa de Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad, que fortalecerá el marco institucional y dará mayor certeza a la Red Estatal de Clústeres, permitiendo que sus proyectos trasciendan administraciones y mantengan una visión de largo plazo.

Refirió que con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas fortalece sus ventajas competitivas derivadas de su ubicación fronteriza, infraestructura logística y base manufacturera, mediante políticas públicas orientadas a impulsar la innovación, atraer inversiones y generar empleos de mayor calidad.

El análisis realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reconoce a Tamaulipas como uno de los estados con mayor potencial manufacturero y exportador del país, y destaca la importancia de consolidar la colaboración entre gobierno, empresas, universidades y centros de investigación para avanzar hacia un desarrollo económico con bienestar y prosperidad compartida, finalizó la funcionaria estatal.