Fomenta UT Nuevo Laredo el cuidado responsable del agua entre estudiantes

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Julio 22 de 2026.- Fortaleciendo la cultura del cuidado del agua entre la comunidad universitaria, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) organizó en equipo con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), la conferencia “Uso racional del agua”, para sus estudiantes.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, informó que esta actividad se realizó gracias a la participación de jóvenes de las carreras de Mantenimiento, Operaciones Logísticas y Comercio Exterior, Cadena de Suministros y Mercadotecnia.

Señaló que la conferencia fue impartida por Guadalupe López, egresada de la universidad, quien explicó la importancia de utilizar de manera responsable el agua en los hogares, así como el proceso mediante el cual se extrae el vital líquido del Río Bravo para abastecer a la ciudad.

Especificó que en la exposición se habló sobre el trabajo operativo que realiza la COMAPA, incluida la labor de los buzos que participan en tareas especializadas dentro del sistema de agua potable de Nuevo Laredo, un tema que despertó el interés de las y los universitarios.

Por su parte, Guadalupe López destacó la importancia de que la ciudadanía cumpla con el pago oportuno del servicio, ya que ello permite mantener y mejorar los servicios que recibe la población. Además, invitó a las y los jóvenes a promover medidas sencillas pero necesarias, como evitar el desperdicio, revisar fugas en casa y aprovechar mecanismos como la captación de agua de lluvia.

Tovar Lara resaltó que, con este tipo de actividades, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo refuerza la formación integral de sus estudiantes y promueve la conciencia sobre el uso responsable de los recursos naturales, en armonía con los principios que fomenta el gobernador Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.