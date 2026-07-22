Estrategia de seguridad impulsa reducción de delitos en la frontera norte de Tamaulipas

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Julio 22 de 2026.- En el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador, Américo Villarreal Anaya y con base en las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el comparativo de incidencia delictiva correspondiente a los primeros 45 meses de la actual administración (octubre de 2022 a junio de 2026), respecto al mismo periodo de la administración anterior (octubre de 2016 a junio de 2020), muestra una reducción en los delitos de alto impacto en los municipios fronterizos de Matamoros y Reynosa.

En Matamoros, los ocho delitos de alto impacto registran una tendencia a la baja. Destacan las reducciones del 99 por ciento en robo a transeúnte y del 96 por ciento en secuestro, consolidando avances importantes en materia de seguridad.

Por su parte, en Reynosa, seis de los ocho delitos de alto impacto presentaron una disminución. Las mayores reducciones corresponden a secuestro, con un 73 por ciento, y homicidio doloso, con un 53 por ciento, reflejando una tendencia favorable en la disminución de estos ilícitos.

Al respecto, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, destacó que estos resultados, sustentados en información oficial del SESNSP, reflejan la efectividad de la estrategia de seguridad y del trabajo coordinado entre las instituciones.

“Los resultados muestran que la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno continúa dando resultados. Seguiremos fortaleciendo las estrategias de prevención, inteligencia y operación para consolidar la paz y brindar mayor seguridad a las familias tamaulipecas.”

Señaló que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la estrategia de seguridad mediante la coordinación institucional, el uso de inteligencia, la prevención del delito y el combate a quienes generan violencia, con el objetivo de consolidar la paz y la tranquilidad en la frontera norte y en todo Tamaulipas.