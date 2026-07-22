Emite Tránsito Estatal recomendaciones para viajes seguros por carretera

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 22 de 2026.- Al ser Tamaulipas, una entidad fronteriza con una alta movilidad terrestre durante el periodo vacacional de verano, la Dirección de Tránsito Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

Juan Manuel Martínez Luévano, Director de Tránsito Estatal, enfatizó el llamado a realizar una revisión mecánica a los vehículos, principalmente, en lo que respecta al sistema de frenos, suspensión, niveles de fluidos y luces.

Otra situación que frecuentemente es atendida por elementos de la Guardia Estatal de Tránsito es el reemplazo de neumáticos dañados, por lo que recomendó calibrar las cuatro llantas, portar al menos una refacción, así como herramientas que les permitan realizar el cambio, como gato hidráulico y llave de cruz.

Factores externos como la lluvia, pudieran afectar las condiciones de visibilidad y reducir la capacidad antiderrapante de los neumáticos, por ello, exhortó a consultar el estado climatológico de los lugares por los que vayan a transitar.

En caso de emergencias, reiteró la disposición de los números: 911 y 089 así como de las Estaciones Seguras, las cuales están habilitadas las 24 horas del día como paraderos.