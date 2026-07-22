Avanza Subsecretaría de Transporte Público en la regulación y modernización del servicio

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 22 de 2026.- Con el propósito de ofrecer un servicio de transporte público más seguro, eficiente y ordenado para las y los usuarios, la Subsecretaría de Transporte Público, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, realizó durante el primer semestre de 2026 diversas acciones orientadas a la modernización, regulación y supervisión del servicio en todo el estado, en cumplimiento de la política de movilidad impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, detalló que entre las principales acciones realizadas destaca la implementación de programas de regularización y beneficios fiscales dirigidos a concesionarios, con el objetivo de incentivar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y fortalecer la legalidad en la prestación del servicio.

Asimismo, inició la Revista Documental y Mecánica 2026, mediante la cual se verifica que las unidades del transporte público cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, incluyendo la revisión de documentación, licencias, pólizas de seguro y condiciones físico-mecánicas, privilegiando en todo momento la seguridad de las personas usuarias.

Núñez Montelongo, dijo que como parte de la estrategia de ordenamiento del transporte mediante plataformas digitales, la dependencia fortaleció el registro de operadores y unidades, la expedición de tarjetones de identificación y la realización de operativos permanentes de supervisión para garantizar que la prestación del servicio se desarrolle conforme a la Ley de Transporte del Estado.

Durante este periodo también se intensificaron los operativos de inspección en las distintas regiones de Tamaulipas para verificar rutas, frecuencias, documentación, condiciones físico-mecánicas de las unidades y atención a reportes ciudadanos, contribuyendo a mejorar la calidad y eficiencia del servicio que reciben diariamente miles de usuarios.

En materia normativa, la Subsecretaría impulsó la publicación de nuevos lineamientos y criterios que fortalecen el marco jurídico del transporte público, brindando mayor transparencia, certeza jurídica y mejores condiciones para la operación del servicio en sus distintas modalidades.

De igual forma, continuó el programa de modernización del transporte público, registrando un incremento en la renovación y regularización de unidades, acciones que contribuyen a ofrecer un servicio más seguro, digno y eficiente para la población.

El subsecretario destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente del Gobierno del Estado para transformar el sistema de transporte en beneficio de las y los tamaulipecos.

“Por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, trabajamos para consolidar un transporte público moderno, seguro y con mayor calidad. Nuestro objetivo es fortalecer la movilidad en todo el estado mediante la modernización de las unidades, el cumplimiento de la normatividad y una supervisión permanente que brinde certeza tanto a las personas usuarias como a los concesionarios y operadores”, expresó.

Añadió que la coordinación permanente con las delegaciones regionales ha permitido mantener una vigilancia constante del servicio, además de acercar programas de regularización, capacitación y asesoría que fortalecen la profesionalización del sector y generan mejores condiciones para la prestación del transporte público.