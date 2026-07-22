POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Entre partidos, quien es quien en Matamoros

En la trama electoral, Matamoros tiene en Morena su principal opción en las elecciones de 2027, al observar 39.5 % de aprobación y simpatía; mientras que su adversario más cercano es MC cuenta con 14.9 %, seguido del PAN con 13.2 %, luego el PRI registra 10.2 %, muy abajo los partidos Verde y del Trabajo con 2.1 y 1.5 por ciento respectivamente. Esto de acuerdo a la encuestadora GobernArte.

En el caso de los dos últimos partidos, los indicadores advierten que, en una votación celebrada por estas fechas, no les alcanza ni para conservar el registro en un ejercicio local, los salva y mantiene en la jugada su tendencia nacional. Pero no todo está perdido, ni todo ganado para la corriente guinda, si se organiza una estrategia aliancista que lograra sumar 41.9, siempre que los 5 partidos opositores se unifican en torno a una alianza, pero si 3 tienen dificultad para ponerse de acuerdo, 5 será más difícil, pero no imposible.

Siguiendo con el tema de Matamoros, en cuanto a posicionamientos de sus principales personajes hacia el interior del partido, Morena lidera simpatías con Alberto Granados Fávila con un 42.2 %, lo sigue Elvia Eguía Castillo con 25.5 % y Adriana Lozano Rodríguez con 13.2 %.

Mientras que, en el PAN, a la cabeza figura Lety Salazar con 40.4 %, y le sigue César Rendón García con 21.2 %; en cuanto al PRI, Yanin García Delgado va al frente con 38.9 %; en Movimiento Ciudadano es Roberto Lee Ponce el que lidera con 50.8 %, son posicionamientos hacia el interior de los partidos.

AMÉRICO Y GRANADOS CONSTATAN AVANCE DE OBRAS.- En Matamoros donde se lleva a cabo una segunda etapa de proyectos con inversión de alrededor de 140 millones de pesos, el Gobierno de Tamaulipas tiene programa de obras de desarrollo para el municipio. En esa tesitura este miércoles 22 el gobernador Américo Villarreal Anaya y el alcalde Beto Granados Fávila sobrevolaron el boulevard Emilio Portes Gil y el Puerto de Matamoros para constatar los avances de estos proyectos estratégicos que responde al desarrollo del municipio.

La gestión de Beto Granados y el apoyo del Gobierno del Estado, ha permitido en los últimos tiempos inaugurar una diversidad de obras, ente las que destaca 5 mil 781 metros cuadrados de pavimentación asfáltica, previo mantenimiento de las redes de agua potable y drenaje, y acciones complementarias como son banquetas, señalización y alumbrado público.

Sin duda Matamoros vive, bajo el gobierno del alcalde Granados, una de las mejores etapas, en lo que se refiere al mantenimiento y rehabilitación de su infraestructura básica, para hacer llegar los servicios fundamentales para las familias.

EN MADERO, MORENA DUPLICA AL PAN EN SIMPATÍAS. – En Ciudad Madero, Morena encabeza con 40.1%, seguido por PAN con 23.3%, PRI con 11.1%, Movimiento Ciudadano con 7.4%, 6.9% que no votaría por ningún partido, Partido Verde con 2.9% y PT con 2.1%.

Dentro de Morena, Erasmo González Robledo lidera con 31.3%, seguido por Claudio de Leija Hinojosa con 16.1% y Adrián Oseguera Kernion con 15.5%.

En el PAN, Carlos Fernández Altamirano encabeza con 30.2%, seguido por Valente Mellado Lorenzo con 15.1% y Andrés González Galván con 10.9%.

En el PRI, Mayra Ojeda Chávez lidera con 42.6%, mientras que en Movimiento Ciudadano Vladimir Sosa aparece al frente con 22.4%.

TRABAJAN EN EL DESAZOLVE DEL COLECTOR SANITARIO.- Comapa Victoria exhorta a circular con precaución, en la zona donde se realizan trabajos para la rehabilitación del colector sanitario de la calle 22, en el tramo entre Juárez y Zaragoza, Zona Centro.

Para proporcionar un mejor servicio, se instala tubería de PVC de 18 pulgadas, y en eso se ocupa el personal de Comapa Victoria, por lo que solicitan a los ciudadanos ser cuidadosos para evitar un percance.

Así mismo se continúa con el desazolve del colector sanitario en el tramo del 22 entre Juárez e Hidalgo, acciones que vendrán a mejorar el servicio a los victorenses.

Por otra parte, el gobierno de Victoria, denunció de manera formal, este miércoles ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, los daños sufridos en zona de su propiedad por el incendio registrado en una área del confinamiento de desechos sólidos.

Esta acción legal fue promovida por Manuel Alejandro Ávila Camacho, Consejero Jurídico del Ayuntamiento, y quedó integrada en el Folio FG/DC/VIC/07133/2026 para que proceda la investigación.